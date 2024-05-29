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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Известна программа мероприятий на День защиты детей в Уфе

Куда сходить с детьми в Уфе 1 июня

29 мая 2024, 14:07
Фото: 1MI

Известна программа мероприятий на День защиты детей в Уфе

В эту субботу, 1 июня, уфимцы отметят Международный день защиты детей. Рассказываем, куда организаторы предлагают сходить всей семьей в столице Башкирии

Концерт на «Кашкадане» (0+)

  • 09:00 — 15:00

Главной площадкой праздника в Уфе станет парка культы и отдыха «Кашкадан». Жителей и гостей столицы ждут концерт, интересные мастер-классы и другие развлекательные активности. Там же пройдут различные спортивные мероприятия: веселые старты и забег для малышей, а для юношей и девушек — турнир по пляжному волейболу, которые начнутся в 09:00.

Фото: мэрия Уфы

Бесплатные показы в планетарии (0+)

  • С 11:00

Перед Уфимским планетарием в 11:00 начнется анимационное шоу для детей. Если позволит погода — в 11:30 можно будет понаблюдать за Солнцем в телескоп. Показы в планетарии пройдут в 12:00 и 13:30. Для детей билеты будут бесплатными, для взрослых — 250₽ с человека.

VK Fest (6+)

  • С 16:00

Крупнейший концерт пройдет в парке «Ватан» (нижняя площадь перед Конгресс-холлом). Среди выступающих: «Звери», CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil’, Ольга Бузова и Юля Паршута. Помимо музыкальной программы, организаторы пообещали игровые, спортивные и другие мероприятия.

Между тем билеты на фестиваль стоят недешево — за взрослый билет придется отдать 2500₽, детский — 1000₽. При этом после 31 мая цены собираются повысить.

Парк «Ватан»Парк «Ватан»
Парк «Ватан»
Фото: tobearch.com

Дни открытых дверей в музеях (0+)

Для желающих культурно отдохнуть в Уфе ряд музеев устроят открытые экскурсии.

  • Музей истории города Уфы: 10:00 — 19:30
  • Дом-музей им. Ленина 10:00 — 18:00
  • Музей истории Башкирской организации ВОС 10:00 — 16:00
Фото: музей истории города Уфы

Фестиваль башкирского языка в Арт-квадрате (6+)

  • 12:00 — 17:00

Большой фестиваль на открытом воздухе, посвященный башкирскому языку, пройдет в Арт-квадрате. Как рассказали организаторы, на мероприятии ожидаются концерты молодых исполнителей, «поэтические баттлы», мастер-классы и другие активности. Кроме того, для детей будут работать аниматоры.

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#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Парк#День защиты детей#1 июня
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