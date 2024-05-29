Куда сходить с детьми в Уфе 1 июня

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Главной площадкой праздника в Уфе станет парка культы и отдыха «Кашкадан». Жителей и гостей столицы ждут концерт, интересные мастер-классы и другие развлекательные активности. Там же пройдут различные спортивные мероприятия: веселые старты и забег для малышей, а для юношей и девушек — турнир по пляжному волейболу, которые начнутся в 09:00.
Перед Уфимским планетарием в 11:00 начнется анимационное шоу для детей. Если позволит погода — в 11:30 можно будет понаблюдать за Солнцем в телескоп. Показы в планетарии пройдут в 12:00 и 13:30. Для детей билеты будут бесплатными, для взрослых — 250₽ с человека.
Крупнейший концерт пройдет в парке «Ватан» (нижняя площадь перед Конгресс-холлом). Среди выступающих: «Звери», CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil’, Ольга Бузова и Юля Паршута. Помимо музыкальной программы, организаторы пообещали игровые, спортивные и другие мероприятия.
Между тем билеты на фестиваль стоят недешево — за взрослый билет придется отдать 2500₽, детский — 1000₽. При этом после 31 мая цены собираются повысить.
Для желающих культурно отдохнуть в Уфе ряд музеев устроят открытые экскурсии.
Большой фестиваль на открытом воздухе, посвященный башкирскому языку, пройдет в Арт-квадрате. Как рассказали организаторы, на мероприятии ожидаются концерты молодых исполнителей, «поэтические баттлы», мастер-классы и другие активности. Кроме того, для детей будут работать аниматоры.