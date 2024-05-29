Куда сходить с детьми в Уфе 1 июня

Перед Уфимским планетарием в 11:00 начнется анимационное шоу для детей. Если позволит погода — в 11:30 можно будет понаблюдать за Солнцем в телескоп. Показы в планетарии пройдут в 12:00 и 13:30. Для детей билеты будут бесплатными, для взрослых — 250₽ с человека.