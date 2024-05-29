ЕР представила единый стандарт поддержки многодетных семей

Новый стандарт представлен следующими мерами поддержки: выплата регионального материнского капитала при рождении 3-го ребёнка, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессирующей шкалой, помощь в получении профессионального образования детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Кроме этого, стандарт включает в себя содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, в том числе молодых семей, льготный проезд в общественном транспорте в пределах региона, компенсацию при покупке учебных принадлежностей и школьной формы, а также компенсацию при оплате путевок в детские санатории и летние оздоровительные лагеря. Стандарт представлен и такими инициативами, как повышение доступности посещения спортивных и культурных учреждений, развитие службы социальных нянь и предоставление поддержки многодетным семьям независимо от нуждаемости.