ЕР представила единый стандарт поддержки многодетных семей

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как отметила глава комиссии генерального совета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, каждая десятая семья в нашей стране является многодетной. Ключевая задача указа состоит в обеспечении единообразия применения льгот, а также в выстраивании единого подхода по всей России и наращивании форматов поддержки многодетности.
Новый стандарт представлен следующими мерами поддержки: выплата регионального материнского капитала при рождении 3-го ребёнка, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессирующей шкалой, помощь в получении профессионального образования детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Кроме этого, стандарт включает в себя содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, в том числе молодых семей, льготный проезд в общественном транспорте в пределах региона, компенсацию при покупке учебных принадлежностей и школьной формы, а также компенсацию при оплате путевок в детские санатории и летние оздоровительные лагеря. Стандарт представлен и такими инициативами, как повышение доступности посещения спортивных и культурных учреждений, развитие службы социальных нянь и предоставление поддержки многодетным семьям независимо от нуждаемости.
По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, ведомство и партия «Единая Россия» приложат совместные усилия, чтобы помочь регионам завершить работу по принятию законодательных актов, направленных на исполнение указа главы государства. В настоящее время в 59 регионах России и городе Байконуре уже приняты такие нормативные акты. Как отметила Баталина, наряду со стандартами регионы могут вводить дополнительные меры поддержки. При этом рекомендации ЕР здесь были бы очень уместны.
На площадке «Единой России» представлены и предложения для национального проекта «Семья», который был поручен для разработки в послании президента РФ. Партия провела сбор таких инициатив в регионах. В результате было собрано свыше 3500 предложений.
Как рассказала Анна Кузнецова, инициативы распределены на несколько блоков. Первая группа предложений направлена на расширение мер поддержки семей с детьми, маткапитала, а также помощи молодым и студенческим семьям. Вторая группа касается развития просемейной инфраструктуры и включает в себя обеспечение условий, при которых семья может получать социальную помощь и сопровождение в различных жизненных ситуациях. Третий блок направлен на популяризацию семейных ценностей, сообщается на сайте партии ER.RU.
Все инициативы будут направлены для ознакомления в Правительство России.