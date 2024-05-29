Елена Дыбова: ТПП РФ на протяжении всех 5 лет помогает семейным предприятиям

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
На площадке форума, который проводится ежегодно уже на протяжении пяти лет, собрались около 200 представителей семейных предприятий из 33 субъектов России. Президент ТПП РФ Сергей Катырин торжественно открыл мероприятие.
Глава Торгово-промышленной палаты России напомнил, что на этапе задумки форума организаторы обратились к истории страны, изучили, какие компании были семейными, чем они занимались, что оставили потомкам. В ТПП РФ пришли к выводу, что история должна иметь продолжение в современной России. Катырин подчеркнул, что тема семейного бизнеса является сложной и серьезной, а потому предполагает работу сразу в нескольких направлениях. Прежде всего это законодательство, регулирующее сферу семейного бизнеса. Реализация данного направления началась в субъектах, а главы регионов и депутаты региональных парламентов поддержали эту инициативу. На данный момент в девяти субъектах страны уже приняты законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес.
В ТПП России рассказали, что в 2021 году был запущен Всероссийский семейный совет — новый формат для общения представителей семейных предприятий. В 14 регионах прошли заседания, после чего начала создаваться инфраструктура поддержки семейного бизнеса. Как отметили участники форума, компании такого рода являются одним из ключевых факторов существования и устойчивого развития экономики в большинстве развитых государств.
Доля малых и средних компаний, где активны сразу несколько членов семьи, составляет примерно 74%.
По словам вице-президента ТПП России Елены Дыбовой, в настоящее время только начинается становление семейных предприятий, и они нуждаются в поддержке со стороны государства.
Дыбова привела статистику, согласно которой кредитование получают примерно 38% компаний, причем в основном это представители среднего и крупного бизнеса. Что касается кредитования микро- и малых предприятий, то государственную финансовую поддержку получает только 10% таких компаний.
«Получилось так, что именно ТПП РФ на протяжении всех 5 лет показывает, рассказывает, доказывает, поддерживает, объединяет семейные предприятия в регионах», — сказала Елена Дыбова. При этом она обратила внимание, что государству выгодно иметь успешный семейный бизнес, поскольку он составляет основу любой экономики.
Деловая программа форума семейного бизнеса включает в себя стратегические сессии, дискуссии, тренинги, а также нетворкинг и В2В-встречи. В рамках этих мероприятий рассматриваются вопросы, связанные с конкуренцией, продвижением бизнеса, повышением уровня финансовой грамотности. В работе форума принимают участие представители разных ведомств и министерств, региональных правительств, а также отраслевых объединений, общественных организаций и семейных предприятий.