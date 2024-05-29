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Елена Дыбова: ТПП РФ на протяжении всех 5 лет помогает семейным предприятиям

Елена Дыбова: ТПП РФ на протяжении всех 5 лет помогает семейным предприятиям

29 мая 2024, 08:32
Фото: кадр
28–29 мая в Москве проходит всероссийский форум семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия». Организатор мероприятия — Торгово-промышленная палата РФ. В рамках форума эксперты обсудили развитие семейного предпринимательства, а также поддержку этого направления.

На площадке форума, который проводится ежегодно уже на протяжении пяти лет, собрались около 200 представителей семейных предприятий из 33 субъектов России. Президент ТПП РФ Сергей Катырин торжественно открыл мероприятие.

Глава Торгово-промышленной палаты России напомнил, что на этапе задумки форума организаторы обратились к истории страны, изучили, какие компании были семейными, чем они занимались, что оставили потомкам. В ТПП РФ пришли к выводу, что история должна иметь продолжение в современной России. Катырин подчеркнул, что тема семейного бизнеса является сложной и серьезной, а потому предполагает работу сразу в нескольких направлениях. Прежде всего это законодательство, регулирующее сферу семейного бизнеса. Реализация данного направления началась в субъектах, а главы регионов и депутаты региональных парламентов поддержали эту инициативу. На данный момент в девяти субъектах страны уже приняты законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес.

В ТПП России рассказали, что в 2021 году был запущен Всероссийский семейный совет — новый формат для общения представителей семейных предприятий. В 14 регионах прошли заседания, после чего начала создаваться инфраструктура поддержки семейного бизнеса. Как отметили участники форума, компании такого рода являются одним из ключевых факторов существования и устойчивого развития экономики в большинстве развитых государств.

Доля малых и средних компаний, где активны сразу несколько членов семьи, составляет примерно 74%.

По словам вице-президента ТПП России Елены Дыбовой, в настоящее время только начинается становление семейных предприятий, и они нуждаются в поддержке со стороны государства.

Дыбова привела статистику, согласно которой кредитование получают примерно 38% компаний, причем в основном это представители среднего и крупного бизнеса. Что касается кредитования микро- и малых предприятий, то государственную финансовую поддержку получает только 10% таких компаний.

«Получилось так, что именно ТПП РФ на протяжении всех 5 лет показывает, рассказывает, доказывает, поддерживает, объединяет семейные предприятия в регионах», — сказала Елена Дыбова. При этом она обратила внимание, что государству выгодно иметь успешный семейный бизнес, поскольку он составляет основу любой экономики.

Деловая программа форума семейного бизнеса включает в себя стратегические сессии, дискуссии, тренинги, а также нетворкинг и В2В-встречи. В рамках этих мероприятий рассматриваются вопросы, связанные с конкуренцией, продвижением бизнеса, повышением уровня финансовой грамотности. В работе форума принимают участие представители разных ведомств и министерств, региональных правительств, а также отраслевых объединений, общественных организаций и семейных предприятий.

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