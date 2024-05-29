Елена Дыбова: ТПП РФ на протяжении всех 5 лет помогает семейным предприятиям

Глава Торгово-промышленной палаты России напомнил, что на этапе задумки форума организаторы обратились к истории страны, изучили, какие компании были семейными, чем они занимались, что оставили потомкам. В ТПП РФ пришли к выводу, что история должна иметь продолжение в современной России. Катырин подчеркнул, что тема семейного бизнеса является сложной и серьезной, а потому предполагает работу сразу в нескольких направлениях. Прежде всего это законодательство, регулирующее сферу семейного бизнеса. Реализация данного направления началась в субъектах, а главы регионов и депутаты региональных парламентов поддержали эту инициативу. На данный момент в девяти субъектах страны уже приняты законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес.