Экс-мэр Уфы будет жить за счет бюджета и получать премии

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На заседании горсовета столицы Башкирии в среду, 29 мая, было принято единогласное решение о присвоении звания «Почетный гражданин Уфы» экс-мэру Уфы Павлу Качкаеву. У этого решения было весомое обоснование. За время своей работы он не только управлял администрацией города с 2003 по 2011 год, но также оставил яркий след в развитии инфраструктуры и социальной сферы.
На заседании горсовета выразили единогласное мнение о том, что Павел Качкаев заслуживает высокого признания за свое благополучное управление и преданность делу развития Уфы. Присвоение звания «Почетный гражданин» стало подтверждением этой признательности со стороны общества.
Сам Павел Качкаев подчеркнул важность командной работы и отметил, что ключевая задача руководителя — выбирать приоритетные проекты для развития города. Он выразил надежду на то, что его опыт поможет дальше укреплять связи между местными жителями и органами власти.
Как показывает определение прав для почетных граждан Уфы, лицам такого статуса полагается особое внимание со стороны местных органов самоуправления. Почетные граждане имеют право посещения всех массовых мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, каждый год за счет бюджета приобретаются проездные билеты для проезда на общественном транспорте, предусмотрено полное освобождение от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Так же почетным гражданам Уфы выплачивается премия в размере 22989 рублей на празднование Дня города. А в случае их смерти, администрация города оплачивает расходы на погребение и увековечивание их памяти. На месте погребения указывается звание почетного гражданина. Уход за могилой осуществляют городские службы.