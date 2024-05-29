Экс-мэр Уфы будет жить за счет бюджета и получать премии

На заседании горсовета столицы Башкирии в среду, 29 мая, было принято единогласное решение о присвоении звания «Почетный гражданин Уфы» экс-мэру Уфы Павлу Качкаеву. У этого решения было весомое обоснование. За время своей работы он не только управлял администрацией города с 2003 по 2011 год, но также оставил яркий след в развитии инфраструктуры и социальной сферы.