«Затор-Байрам» в Уфе повторять не планируют

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Напомним, в столице Башкрии на время проведения книжной ярмарки ввели ряд дорожных ограничений, в связи с чем у водителей и пользователей общественного транспорта возникли серьезные проблемы. Схемы движения ряда маршрутов были изменены.
Уфимка Лиля К. обратилась к представителям столичной администрации с предложением информировать горожан о перенаправлениях автобусов непосредственно на остановках — вывешивать соответствующую информацию внутри павильонов, так как немалая доля населения «не сидит в соц. сетях и не в курсе» изменений.
— Стоят на остановках по 40 минут, не могут ночью домой уехать. Может стоит схемы вывешивать на остановках? — написала горожанка. — И также подумайте про 6 маршрут. Это единственный автобус, который ездил по Октябрьской революции через Монумент на Менделеева. Люди шли на него с Мингажева, чтобы уехать в «Зеленку» и Сипайлово. Сейчас в связи с праздником люди просто отрезаны от транспорта. Можно же было его пустить по Цюрупа — Пушкина — Октябрьской революции и обеспечить доступ к транспорту.
Городские власти пообещали «принять во внимание и учесть» замечания уфимки об описании схем маршрутов общественного транспорта. При этом часть о переорганизации маршрута №6 в пресс-службе не стали.
Ранее Mkset сообщал о том, что из-за проведения VK Fest в столице региона будут наблюдаться проблемы с движением.