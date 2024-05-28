«Затор-Байрам» в Уфе повторять не планируют

Уфимка Лиля К. обратилась к представителям столичной администрации с предложением информировать горожан о перенаправлениях автобусов непосредственно на остановках — вывешивать соответствующую информацию внутри павильонов, так как немалая доля населения «не сидит в соц. сетях и не в курсе» изменений.