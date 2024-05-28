В Уфе кадета пытались поджечь и избили до потери памяти

Избившие сокурсника кадеты заявили, что это была просто игра, а пострадавшего якобы «неудачно толкнули». Такую же версию произошедшего озвучил директор интерната, сообщают тг-каналы. Кроме того, по его словам, в интернате нет подвальных помещений, а одного из нападавших должны отчислить.