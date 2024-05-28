В Уфе кадета пытались поджечь и избили до потери памяти

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Кадета школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой избили в Уфе. По информации «Честного репортажа», ученики старших курсов унижали и избивали и других кадетов.
Предположительно, в прошлую пятницу они завели своего сокурсника в подвал, где начали избивать. Кроме того, по данным тг-каналов, его якобы хотели поджечь при помощи зажигалки и аэрозоля.
У подростка диагностированы множественные травмы, включая сотрясение мозга и разрыв плечевых суставов. Также у него разбита голова и начались проблемы с памятью. В настоящий момент он находится под присмотром медиков.
Родители мальчика в связи с данной ситуацией обратились в компетентные органы, а также подали жалобу на образовательное учреждение. Как сообщает «Честный репортаж» со ссылкой на родителей мальчика, в кадетском корпусе им якобы советовали «не заниматься ерундой».
Избившие сокурсника кадеты заявили, что это была просто игра, а пострадавшего якобы «неудачно толкнули». Такую же версию произошедшего озвучил директор интерната, сообщают тг-каналы. Кроме того, по его словам, в интернате нет подвальных помещений, а одного из нападавших должны отчислить.
На ситуацию обратила внимание региональная прокуратура. Надзорное ведомство инициировало проведение проверки в учебном заведении.