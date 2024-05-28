В «Пятерочке» итальянские полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно приобрести по цене от 1 рубля, накопив электронные наклейки с картой лояльности «X5 Клуб». За каждые потраченные 200 рублей в чеке автоматически начисляется одна наклейка. Сколько наклеек уже доступно, можно посмотреть в приложении торговой сети.
Собрав 40 таких наклеек, покупатель получает возможность приобрести полотенце или коврик для ванной от известного итальянского бренда со скидкой до 70%, в зависимости от типа изделия. За 80 наклеек можно купить продукцию по цене от 1 рубля. Также можно приобрести текстиль по обычной цене — от 599 до 1 499 рублей.
Итальянская коллекция Cassera Casa включает 10 полотенец и 2 коврика для ванной, представленных в трёх цветовых решениях и разных размерах. Изделия изготовлены из натуральных материалов с тщательной проработкой всех деталей и отлично подойдут для ванной комнаты, кухни или занятий спортом. Высокая впитываемость и быстрое высыхание делают их незаменимыми в быту.
Более подробная информация об акции, сроках и правилах проведения доступна на сайте.