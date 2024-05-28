mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В «Пятерочке» итальянские полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля

В «Пятерочке» итальянские полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля

28 мая 2024, 11:04
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
Реклама. ООО «Агроторг» . erid: LjN8Juv16
Сеть магазинов «Пятёрочка» объявила о летней акции, в рамках которой ее посетители могут собрать коллекцию итальянских полотенец Cassera Casa.

С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно приобрести по цене от 1 рубля, накопив электронные наклейки с картой лояльности «X5 Клуб». За каждые потраченные 200 рублей в чеке автоматически начисляется одна наклейка. Сколько наклеек уже доступно, можно посмотреть в приложении торговой сети.

Собрав 40 таких наклеек, покупатель получает возможность приобрести полотенце или коврик для ванной от известного итальянского бренда со скидкой до 70%, в зависимости от типа изделия. За 80 наклеек можно купить продукцию по цене от 1 рубля. Также можно приобрести текстиль по обычной цене — от 599 до 1 499 рублей.

Итальянская коллекция Cassera Casa включает 10 полотенец и 2 коврика для ванной, представленных в трёх цветовых решениях и разных размерах. Изделия изготовлены из натуральных материалов с тщательной проработкой всех деталей и отлично подойдут для ванной комнаты, кухни или занятий спортом. Высокая впитываемость и быстрое высыхание делают их незаменимыми в быту.

Более подробная информация об акции, сроках и правилах проведения доступна на сайте.

Подпишитесь
20% школьного питания в Башкирии — брак
Сегодня, 04:28
«Затор-Байрам» в Уфе повторять не планируют
Сегодня, 03:32
Из-за «VK Fest» в Уфе будут трудности с движением всю неделю
Вчера, 19:32
Друг утонувшего в Уфе ребёнка всё ещё в розыске
Вчера, 15:12
В Башкирии природное наследие под угрозой
Вчера, 14:24
Проезд в Уфе подорожает до ₽45
Вчера, 14:54
"