В «Пятерочке» итальянские полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля

Собрав 40 таких наклеек, покупатель получает возможность приобрести полотенце или коврик для ванной от известного итальянского бренда со скидкой до 70%, в зависимости от типа изделия. За 80 наклеек можно купить продукцию по цене от 1 рубля. Также можно приобрести текстиль по обычной цене — от 599 до 1 499 рублей.