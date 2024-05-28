В Башкирии здание обрушилось в результате пожара

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 07:01
Возгорание началось утром вторника, 28 мая, в двухэтажном здании по ул. Магистральная. Предположительно, речь идет о магазине пиротехники. На тушение огня были брошены силы ведомства в количестве 21 человек и 7 единиц техники. Кроме того, было подано несколько пожарных стволов.
Отмечается, что в результате пожара могли пострадать граждане. По оперативным данным, в здании могла остаться одна женщина. Еще одна женщина, по информации МЧС, смогла эвакуироваться самостоятельно.
— В ходе тушения произошло частичное обрушение 2 этажа. Пожарные с риском для жизни принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации, — сообщили Mkset в пресс-службе МЧС.
В настоящий момент пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается.