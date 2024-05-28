В Башкирии здание обрушилось в результате пожара

Возгорание началось утром вторника, 28 мая, в двухэтажном здании по ул. Магистральная. Предположительно, речь идет о магазине пиротехники. На тушение огня были брошены силы ведомства в количестве 21 человек и 7 единиц техники. Кроме того, было подано несколько пожарных стволов.