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В Башкирии здание обрушилось в результате пожара

В Башкирии здание обрушилось в результате пожара

28 мая 2024, 06:56
Фото: 1MI
От огня пострадал второй этаж двухэтажного здания в Нефтекамске, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Возгорание началось утром вторника, 28 мая, в двухэтажном здании по ул. Магистральная. Предположительно, речь идет о магазине пиротехники. На тушение огня были брошены силы ведомства в количестве 21 человек и 7 единиц техники. Кроме того, было подано несколько пожарных стволов.

Магазин пиротехники вспыхнул в Нефтекамске
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Отмечается, что в результате пожара могли пострадать граждане. По оперативным данным, в здании могла остаться одна женщина. Еще одна женщина, по информации МЧС, смогла эвакуироваться самостоятельно.

— В ходе тушения произошло частичное обрушение 2 этажа. Пожарные с риском для жизни принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации, — сообщили Mkset в пресс-службе МЧС.

В настоящий момент пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается.

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