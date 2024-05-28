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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Башкирии подросткам выдадут по ₽2800

В Башкирии подросткам выдадут по ₽2800

28 мая 2024, 12:01
Фото: 1MI
Дополните выплаты обещают самым трудолюбивым школьникам.<br/> Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, Ленара Иванова, предлагает подросткам возможность трудоустройства на летний период и напоминает о материальной поддержке.

Летние каникулы — это время, которое многие подростки проводят в безделии или за компьютером. Однако, министр Ленара Иванова предлагает использовать это время более продуктивно. В базе Республиканского центра занятости населения уже имеется более 3 000 рабочих мест специально для школьников.

Предложения работы разнообразны: от вожатых до помощников менеджеров по продажам, от фасовщиков полуфабрикатов до курьеров.

Кроме финансового вознаграждения, подростки также могут рассчитывать на материальную поддержку от центра занятости — суммы составляют от ₽1 800 до ₽2 800 за полный месяц работы.

Такая материальная поддержка может стать стимулом для подростков заняться трудоустройством на летний период, помимо ценного опыта работы и заработка дополнительных средств, считают власти.

Министр завершила свое обращение пожеланиями о ярких каникулах и незабываемых впечатлениях от лета для всех желающих присоединиться к этой инициативе.

Таким образом, предложение министра Ленары Ивановой создает уникальную возможность для подростков провести лето не только с пользой, но и получить первый опыт работы и самостоятельности.

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