В Башкирии подросткам выдадут по ₽2800

Летние каникулы — это время, которое многие подростки проводят в безделии или за компьютером. Однако, министр Ленара Иванова предлагает использовать это время более продуктивно. В базе Республиканского центра занятости населения уже имеется более 3 000 рабочих мест специально для школьников.