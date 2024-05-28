В Башкирии подросткам выдадут по ₽2800

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Летние каникулы — это время, которое многие подростки проводят в безделии или за компьютером. Однако, министр Ленара Иванова предлагает использовать это время более продуктивно. В базе Республиканского центра занятости населения уже имеется более 3 000 рабочих мест специально для школьников.
Предложения работы разнообразны: от вожатых до помощников менеджеров по продажам, от фасовщиков полуфабрикатов до курьеров.
Кроме финансового вознаграждения, подростки также могут рассчитывать на материальную поддержку от центра занятости — суммы составляют от ₽1 800 до ₽2 800 за полный месяц работы.
Такая материальная поддержка может стать стимулом для подростков заняться трудоустройством на летний период, помимо ценного опыта работы и заработка дополнительных средств, считают власти.
Министр завершила свое обращение пожеланиями о ярких каникулах и незабываемых впечатлениях от лета для всех желающих присоединиться к этой инициативе.
Таким образом, предложение министра Ленары Ивановой создает уникальную возможность для подростков провести лето не только с пользой, но и получить первый опыт работы и самостоятельности.