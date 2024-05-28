Труп обнаружен в магазине пиротехники после пожара в Нефтекамске

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На пожаре в Нефтекамске погибла женщина 1972 года рождения. В результате хлопка в здании, где произошло возгорание, обрушился второй этаж. Её тело обнаружили под завалами.
На фото с места происшествия видно, что часть светло-желтого здания обвалилась: груды камней, кирпича и деревянных брусьев разбросаны на земле. Хлопком оказался практически полностью снесен второй этаж: там видны обуглившиеся перекладины и выбитые из оконных рам стёкла.
Отмечается, что из горящего здания также самостоятельно выбралась еще одна женщина. Она, по данным ведомства, не пострадала.
По информации МЧС, пожар произошел утром вторника, 28 мая, в двухэтажном здании. там располагались офисные помещения и магазин пиротехники — они выгорели на площади 150 кв. м.
Напомним, ранее в Белорецком районе на месте горевшего дома нашли тело мужчины. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы ранним утром вторника, 28 мая. На момент прибытия огнеборцев пламенем были объяты дом и подворье.