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Смертельная погоня погранцов с мигалками произошла в Башкирии

Смертельная погоня погранцов с мигалками произошла в Башкирии

28 мая 2024, 18:39
Фото: Фото: ГАИ РБ
Водитель, ранее попавшийся на пьяной езде, уходил о преследования автоинспекторов и превратил свой «гоночный болид» в груду металла. Автомобилист погиб, сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.

Вечером во вторник, 28 мая, на 68 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе в Башкирии произошло смертельное ДТП, сообщает региональная ГАИ. По данным местных Telegram-каналов, причиной жесткой автомобильной аварии стала погоня: заподозренный в пьяной езде водитель Daewoo Nexia пытался скрыться от преследовавших его автоинспекторов. В сообщении ГАИ таких подробностей не значится.

По данным региональной автоинспекции, 37-летний водитель Daewoo Nexia не справился с рулём, его иномарка угодила в кювет, совершила несколько кульбитов в воздухе, превратившись в груду смятого металла. Водитель, которого, как отмечает ГАИ Башкирии, ранее уличали в пьяной езде, скончался в машине в кювете. Прибывшей бригаде «Скорой помощи» оставалось лишь констатировать смерть автомобилиста. А вот 32-летнему пассажиру Daewoo Nexia можно отмечать 28 мая как второй день рождения. Несмотря на то, что Daewoo Nexia измяло до неузнаваемости, он выжил. Его экстренно отвезли в больницу, теперь за его жизнь борются врачи.

Пока все обстоятельства ДТП уточняются. Отмечается, что водитель Daewoo Nexia был местным жителем. На месте аварии якобы нашли флаг пограничных войск.

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