Смертельная погоня погранцов с мигалками произошла в Башкирии

По данным региональной автоинспекции, 37-летний водитель Daewoo Nexia не справился с рулём, его иномарка угодила в кювет, совершила несколько кульбитов в воздухе, превратившись в груду смятого металла. Водитель, которого, как отмечает ГАИ Башкирии, ранее уличали в пьяной езде, скончался в машине в кювете. Прибывшей бригаде «Скорой помощи» оставалось лишь констатировать смерть автомобилиста. А вот 32-летнему пассажиру Daewoo Nexia можно отмечать 28 мая как второй день рождения. Несмотря на то, что Daewoo Nexia измяло до неузнаваемости, он выжил. Его экстренно отвезли в больницу, теперь за его жизнь борются врачи.