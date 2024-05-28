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Прибавка к пенсии в Башкирии положена не всем

Прибавка к пенсии в Башкирии положена не всем

28 мая 2024, 14:53
Фото: 1MI
В Республике Башкортостан более 68 тысяч пенсионеров имеют право на дополнительную фиксированную выплату к своей страховой пенсии, если они являются опекунами несовершеннолетних или детей-студентов до 23 лет.

Лица, получающие страховые пенсии по старости и инвалидности в Республике Башкортостан, имеют возможность получить дополнительную фиксированную выплату при наличии несовершеннолетних детей или детей-студентов до 23 лет, сообщает региональный Социальный Фонд.

На данный момент размер основной фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров составляет 8 134 рубля. Соответственно, размер надбавки на одного ребенка составит 2 711 рублей, на двоих — 5 423 рубля.

Назначение данной надбавки происходит автоматически для родителей-пенсионеров до достижения детьми совершеннолетия. Для родителей студентов надбавка сохраняется только во время очного обучения детей младше 23 лет. Важно своевременно сообщать о любых изменениях, чтобы избежать ошибочных начислений. В случае академического отпуска студента размер выплаты остается неизменным.

Эта мера направлена на поддержку малообеспеченных семей и способствует созданию благоприятных условий для развития и образования молодежи, уверены в СФР.

Напомним, что в Башкирии, как и во многих других регионах России, существует ряд социальных выплат, предназначенных для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Граждане РФ могут получать различные виды пособий на детей, такие как пособие на первого ребенка, пособие на второго и последующих детей, а также другие виды поддержки.

Социальные пенсии: Льготные пенсии предоставляются определенным категориям граждан, которые имеют право на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Единовременные выплаты: Кроме ежемесячных пособий и пенсий, иногда проводятся различные акции или программы социальной поддержки с выделением единовременных выплат для нуждающихся граждан.

Льготное обслуживание:Государство также предоставляет льготы и скидки на определенные услуги (как медицинские услуги или проезд) для некоторых категорий граждан.

Эти и другие виды социальных выплат направлены на улучшение жизни людей в Башкортостане и помощь тем, кто нуждается в дополнительной поддержке от государства.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выплаты#Единовременные выплаты
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