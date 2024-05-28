Пожаром в Нефтекамске заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Пожар в Нефтекамске привлек внимание региональной прокуратуры. Ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия.
Отмечается, что в целях координации работы компетентных органов и спецслужб к месту происшествия прибыл и. о. прокурора города Айнур Ханов.
Напомним, двухэтажное здание загорелось в Нефтекамске сегодня утром. По информации МЧС, из-за огня произошло обрушение второго этажа здания, где как утверждает тг-канал Mash Batash, располагался магазин пиротехники. В настоящий момент огонь удалось локализовать.