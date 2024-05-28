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Пожаром в Нефтекамске заинтересовалась прокуратура

Пожаром в Нефтекамске заинтересовалась прокуратура

28 мая 2024, 08:10
Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ.
На место происшествия прибыл и. о. прокурора города Айнур Ханов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар в Нефтекамске привлек внимание региональной прокуратуры. Ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия.

Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ.

Отмечается, что в целях координации работы компетентных органов и спецслужб к месту происшествия прибыл и. о. прокурора города Айнур Ханов.

Напомним, двухэтажное здание загорелось в Нефтекамске сегодня утром. По информации МЧС, из-за огня произошло обрушение второго этажа здания, где как утверждает тг-канал Mash Batash, располагался магазин пиротехники. В настоящий момент огонь удалось локализовать.

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