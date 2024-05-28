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Погоня за пьяным водителем в Башкирии попала на видео

Погоня за пьяным водителем в Башкирии попала на видео

28 мая 2024, 06:37
Фото: ГИБДД
Под Ишимбаем нетрезвый лихач на «семерке» решил устроить гонки с полицейскими. Кадры задержания пьяного «шумахера» опубликовал начальник регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Водителя с неадекватной манерой езды патрульные заметили глубокой ночью 28 мая. Реакции на требования остановиться не последовало — за отечественным «ВАЗом» начали погоню. На кадрах с видеорегистратора полицейское машины видно, как нарушитель в попытке скрыться «шашкует» по встречной полосе и выезжает на обочину.

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Видео: ГИБДД

В конце концов, машину окружили, не дав пространства для маневров. Неадеквату пришлось остановиться.

Задержанным оказался 26-летний молодой человек. Как выяснилось, водительских прав у лихача не было. Проходить проверку на алкоголь он отказался. Нарушителю выписали несколько протоколов и назначили арест на десять суток.

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