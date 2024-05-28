Погоня за пьяным водителем в Башкирии попала на видео

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Водителя с неадекватной манерой езды патрульные заметили глубокой ночью 28 мая. Реакции на требования остановиться не последовало — за отечественным «ВАЗом» начали погоню. На кадрах с видеорегистратора полицейское машины видно, как нарушитель в попытке скрыться «шашкует» по встречной полосе и выезжает на обочину.
В конце концов, машину окружили, не дав пространства для маневров. Неадеквату пришлось остановиться.
Задержанным оказался 26-летний молодой человек. Как выяснилось, водительских прав у лихача не было. Проходить проверку на алкоголь он отказался. Нарушителю выписали несколько протоколов и назначили арест на десять суток.