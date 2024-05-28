Погоня за пьяным водителем в Башкирии попала на видео

Водителя с неадекватной манерой езды патрульные заметили глубокой ночью 28 мая. Реакции на требования остановиться не последовало — за отечественным «ВАЗом» начали погоню. На кадрах с видеорегистратора полицейское машины видно, как нарушитель в попытке скрыться «шашкует» по встречной полосе и выезжает на обочину.