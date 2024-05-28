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Бастрыкин взял избиение кадета из Уфы на контроль

Бастрыкин взял избиение кадета из Уфы на контроль

28 мая 2024, 18:55
Фото: Фото: vk.com/kadet.korpus
Председатель Следственного комитета России срочно потребовал доложить всё известное его подчиненным в Башкирии по поводу скандала с кадетами, сообщает СК РФ.

Причиной для обращения главы СК России к своим коллегам в Башкортостане стали публикации в социальных сетях о том, что в уфимской школе-интернате для будущих летчиков жестоко избили одного из кадетов.

Как ранее сообщал Mkset, 16-летний кадет и его родители заявили, что юношу обидели его сокурсники. По его словам, его затащили в подвал, жестоко избили до частичной потери памяти и переломов и пытались сжечь. Руководство учебного заведения наличие таких фактов пока отрицает, а региональный Следственный комитет начал доследственную проверку. Ее ход и итоги глава регионального ведомства Владимир Архангельский должен будет доложить наверх — председателю СК России Александру Бастрыкину.

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