Бастрыкин взял избиение кадета из Уфы на контроль

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Причиной для обращения главы СК России к своим коллегам в Башкортостане стали публикации в социальных сетях о том, что в уфимской школе-интернате для будущих летчиков жестоко избили одного из кадетов.
Как ранее сообщал Mkset, 16-летний кадет и его родители заявили, что юношу обидели его сокурсники. По его словам, его затащили в подвал, жестоко избили до частичной потери памяти и переломов и пытались сжечь. Руководство учебного заведения наличие таких фактов пока отрицает, а региональный Следственный комитет начал доследственную проверку. Ее ход и итоги глава регионального ведомства Владимир Архангельский должен будет доложить наверх — председателю СК России Александру Бастрыкину.