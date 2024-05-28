Бастрыкин взял избиение кадета из Уфы на контроль

Как ранее сообщал Mkset, 16-летний кадет и его родители заявили, что юношу обидели его сокурсники. По его словам, его затащили в подвал, жестоко избили до частичной потери памяти и переломов и пытались сжечь. Руководство учебного заведения наличие таких фактов пока отрицает, а региональный Следственный комитет начал доследственную проверку. Ее ход и итоги глава регионального ведомства Владимир Архангельский должен будет доложить наверх — председателю СК России Александру Бастрыкину.