22-летняя уфимка скончалась из-за сепсиса в Москве

22- летняя девушка из Уфы впала в кому и скончалась после операции в Москве. По информации «Честного репортажа», девушку направили в Клинический научный центр им. Логинова (МКНЦ им. А. С. Логинова). Там ей должны были удалить образовавшийся в кишечнике полип (доброкачественное образование — прим. Mkset).