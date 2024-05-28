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22-летняя уфимка скончалась из-за сепсиса в Москве

22-летняя уфимка скончалась из-за сепсиса в Москве

28 мая 2024, 11:15
Фото: 1MI
Девушка более месяца находилась в отделении реанимации в коме, сообщает телеграм-канал SHOT.

22- летняя девушка из Уфы впала в кому и скончалась после операции в Москве. По информации «Честного репортажа», девушку направили в Клинический научный центр им. Логинова (МКНЦ им. А. С. Логинова). Там ей должны были удалить образовавшийся в кишечнике полип (доброкачественное образование — прим. Mkset).

Пациентка впала в кому на следующие стуки после того, как ей провели операцию. Спустя месяц после этого девушка скончалась.

По информации телеграм-канала SHOT, девушка тяжело перенесла хирургическое вмешательство — у неё диагностировали сепсис. В связи с этим было принято решение погрузить её в медикаментозную кому. Более месяца она провела в отделении реанимации, однако спасти жизнь девушки не удалось.

Житель Уфы несколько лет жил с 20-килограммовой опухолью
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