Зарплаты по ₽375 000 появились в Башкирии

Республика Башкортостан становится все более привлекательным местом для поиска работы, если судить по существующим вакансиям. АО «БПО „Прогресс“, АО „Стеклонит“, ООО „Экорезерв“, Республиканская детская клиническая больница, МБУ „СУРСИС“, ООО „Башавтоком“ — это лишь некоторые из предприятий, которые приглашают на работу специалистов разного профиля. Зарплаты варьируются от 60 000 до 150 000 рублей и могут стать хорошим стимулом для желающих найти новое место трудоустройства.