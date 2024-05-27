В РФ установлен новый рекорд по количеству МСП — 6,5 млн предприятий

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что МСП стали важной частью национальной экономики. Они помогают импортозамещению, развитию производства и созданию новых рабочих мест. В 2023 г. доля кредитов МСП в общем объеме кредитования увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2020-м. Количество кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, выросло на 72%, и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов.