В РФ установлен новый рекорд по количеству МСП — 6,5 млн предприятий

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Увеличение числа МСП продолжает тенденцию прошлого года. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что этот рост подтверждает способность малого бизнеса преодолевать санкции благодаря комплексным мерам господдержки, утвержденным руководством страны, пишут iz.ru.
Новак подчеркнул, что власти оказывают целенаправленную поддержку бизнесу и отслеживают ее эффективность, что позволяет стимулировать приоритетные направления и корректировать меры в зависимости от их результативности и новых вызовов.
Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что почти половина созданных с начала 2024 года субъектов МСП сосредоточена в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительстве (5,9%). За четыре с небольшим месяца текущего года было зарегистрировано 2,24 миллиона юридических лиц, из которых 2,14 миллиона — микропредприятия, количество малых предприятий составило 184 тысячи, а средних — 18 тысяч. Число индивидуальных предпринимателей достигло 4,2 миллиона.
Наибольшее количество субъектов МСП зарегистрировано в Москве — почти 927 тысяч, в Московской области — в два раза меньше. На третьем месте Санкт-Петербург с 377 тысячами бизнесменов, за ним следуют Краснодарский край (306 тысяч МСП) и Свердловская область (почти 214 тысяч).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что МСП стали важной частью национальной экономики. Они помогают импортозамещению, развитию производства и созданию новых рабочих мест. В 2023 г. доля кредитов МСП в общем объеме кредитования увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2020-м. Количество кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, выросло на 72%, и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов.
По словам Исаевича, это свидетельствует о стремлении малого и среднего бизнеса к развитию и масштабированию.