В Башкирии природное наследие под угрозой

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В природном парке Кандрыкуль состоялась ежегодная Всероссийская акция «Озеро без сетей», которая проводится с целью сохранения биологического разнообразия российских водоемов и борьбы с браконьерством. Мероприятие получило поддержку дирекции природного парка, представителей Рыбнадзора и неравнодушных жителей.
Активисты собрались на озере Кандрыкуль, чтобы изъять незаконно установленные сети и другие орудия лова, а также вернуть пойманную рыбу обратно в водоем. Организаторы акции вместе с добровольцами приступили к работе, и результаты не заставили себя ждать.
В ходе акции было изъято огромное количество запрещенных орудий лова: 1 километр сетей и 2 морды. Браконьеры, использующие такие инструменты, ставят под угрозу биологическое многообразие озер и разнообразие рыбных видов. Однако благодаря усилиям активистов и организаторов, спасенная рыба, включая редкие и исчезающие виды, была немедленно отпущена обратно в водоем.
В процессе операции так же было обнаружено незаконно вырытый участок земли у берега, предназначенный для размещения браконьерского оборудования. Рядом была обнаружена браконьерская лодка.
— Лед еще не успел растаять уже сетки ставили, — комментирует Ламзутов Константин, представитель рыбнадзора.
Браконьеры продолжают игнорировать запреты и продолжают свою незаконную деятельность ночью и утром, проверяя свои сети на моторных лодках. Им не интересны даже нерестовые периоды, когда рыбу ловить запрещено.
Организаторы акции выразили радость и удовлетворение тем, что она привлекает все больше внимания не только общественности, но и самих рыбаков. Ламзутов Константин, представитель Рыбнадзора, отметил, что все больше людей осознают важность сохранения водоемов и активно присоединяются к борьбе с браконьерством.
— По итогам 2023 года было возбуждено 24 уголовных дела по фактам браконьерства. В этом году так же продолжаем работать. Возбуждено уже 6 уголовных дел по фактам браконьерства, были проведены обыска и изъятие моторных лодок, сетей и биоресурсов. Совместными усилиями наводим порядок, — комментирует Шарифуллин Талгат, начальник обособленного структурного подразделения Кандрыкуль.
Однако несмотря на уменьшение использования запрещенных орудий лова, проблема браконьерства остается актуальной и требует дальнейших усилий. Представители Рыбнадзора сообщают, что работа по борьбе с браконьерством будет продолжаться. Ведомство призывает всех неравнодушных жителей и рыбаков оказывать поддержку и активное участие в таких акциях, чтобы сохранить богатство и уникальность российских водоемов.