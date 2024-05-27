В Башкирии природное наследие под угрозой

Организаторы акции выразили радость и удовлетворение тем, что она привлекает все больше внимания не только общественности, но и самих рыбаков. Ламзутов Константин, представитель Рыбнадзора, отметил, что все больше людей осознают важность сохранения водоемов и активно присоединяются к борьбе с браконьерством.