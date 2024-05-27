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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

В Башкирии ожидаются сильные заморозки

В Башкирии ожидаются «качели» от минус 2 до плюс 23 градусов

27 мая 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии ожидаются сильные заморозки

Синоптики Гидрометцентра сообщили, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни. По данным Управления по гидрометеорологии, на этой неделе в регион вернутся заморозки.

Понедельник, 27 мая, пройдет без осадков. Небольшой дождь обещают лишь на юге республики. Ветер порывистый северного направления. Столбик термометра окажется на отметке +10… +15°С.

Во вторник, 28 мая, синоптики ожидают сухую погоду без осадков. Ночью похолодает до +2… +7°С, обещаются заморозки до 0… -2°C. В дневное время температура воздуха в Башкирии составит +17… +22°С.

В среду, 29 мая, Башкирию местами накроют кратковременный дождь и грозы. Ночью термометр покажет +8, +13°С, в некоторых частях республики температура воздуха упадет до +3°С. Днем потеплеет до +18, +23°С.

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Ранее главный метеоролог России Роман Вильфанд высказывался о том, каким будет лето в Башкирии и во всей стране. По данным эксперта, лето в России начнется с аномально высокой температуры. При этом жаркая погода отступит лишь ближе к осени.

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