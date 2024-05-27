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Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Тихие зеленые уголки в историческом центре: #Кудабежать объединили лучшие парки

Тихие зеленые уголки в историческом центре: #Кудабежать объединили лучшие парки

27 мая 2024, 19:17
Фото: 1MI
Тихие зеленые уголки в историческом центре: #Кудабежать объединили лучшие парки
Это еще один кольцевой маршрут в копилку лучших прогулок по паркам и скверам Уфы. Полчаса на лоне природы — и заряд бодрости и отличного настроения вам обеспечен.

Стартовая точка — сад Салавата Юлаева, названный в честь башкирского национального героя. Почитайте его историю. Это действительно интересно.

Фото: 1MI

Городской сад в историческом центре Уфы открылся летом 1900 года и изначально назывался садом на Случевской горе. Прогуливаясь по его аллеям, можно изучать дендрологию. Сирень, рябина, ясень, акация, ольха, липа, береза, клен — и это далеко не все. Встречаются здесь и животные. Вы легко отыщете семью косуль и пантеру на шаре — прекрасные скульптурные композиции.

Фото: 1MI

Передохните в одной из ажурных беседок и следуйте дальше, к главной достопримечательности сада. Ей по праву считается Висячий мост, прозванный в народе «мостом влюбленных». Нетрудно догадаться, что на его ограждения молодожены крепят замки с признаниями в любви, а ключи выбрасывают в овраг. Увы, такие символы любви недолговечны. Чтобы не утяжелять мост, замки периодически срезают.

Фото: 1MI

Недалеко от главного входа в сад расположен мемориальный дом-музей писателя Сергея Аксакова (помните его сказку «Аленький цветочек»?). Пройдя его, вы окажетесь на Софьюшкиной аллее. Такое название она получила в память о Софье Аксаковой, жене первого уфимского губернатора и сына писателя Аксакова Григория. Софья занималась общественной деятельностью, опекала школы и больницы, чем и заслужила в народе добрую память. Сегодня это место, где в Уфе любят назначать свидания.

Фото: 1MI

Следующая остановка — парк имени Ленина. Полтора века назад здесь пасся домашний скот. Сегодня же это одно из популярных мест отдыха уфимцев. Именно в этом парке появился первый городской фонтан.

Через улицы Заки Валиди и Цюрупы возвращаемся на Софьюшкину аллею — и дальше по знакомым тропинкам в сад Салавата Юлаева. Это финальная точка маршрута.

  • Дистанция: ≈ 2,5 км
  • Время: 30 минут в среднем темпе
  • Сложность: подойдет всем
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Туристы#Достопримечательности
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