Тихие зеленые уголки в историческом центре: #Кудабежать объединили лучшие парки

Недалеко от главного входа в сад расположен мемориальный дом-музей писателя Сергея Аксакова (помните его сказку «Аленький цветочек»?). Пройдя его, вы окажетесь на Софьюшкиной аллее. Такое название она получила в память о Софье Аксаковой, жене первого уфимского губернатора и сына писателя Аксакова Григория. Софья занималась общественной деятельностью, опекала школы и больницы, чем и заслужила в народе добрую память. Сегодня это место, где в Уфе любят назначать свидания.