Секрет вечной молодости: как защитить себя от солнца и сохранить кожу молодой

Недостаточное количество: многие наносят меньше четверти необходимого количества. Это означает, что вместо SPF 30 вы получаете примерно SPF 5,5. Убедитесь, что вы наносите достаточное количество крема на всю поверхность кожи.

Неправильное покрытие: Убедитесь, что вы наносите солнцезащитный крем на все участки тела, включая уши, волосистую часть головы (если она не покрыта головным убором), шею, спину и ноги. Не забывайте о местах, которые легко забываются: локти и колени.

Использование средства с истекшим сроком годности: все средства имеют свой срок годности и средства от солнца не исключение. Их эффективность может снижаться со временем. Убедитесь, что вы используете свежий продукт, а не то, что осталось с прошлого года.

Отсутствие защиты от UVA: убедитесь, что ваш солнцезащитный крем обеспечивает безопасность от обоих типов ультрафиолетовых лучей — UVA и UVB.