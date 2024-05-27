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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Секрет вечной молодости: как защитить себя от солнца и сохранить кожу молодой

Секрет вечной молодости: как защитить себя от солнца и сохранить кожу молодой

27 мая 2024, 19:04
Фото: Изображение Midjourney
Секрет вечной молодости: как защитить себя от солнца и сохранить кожу молодой
Как выбрать подходящий SPF для вашего типа кожи, чтобы получить максимальную защиту — в нашем материале

SPF — показатель, подобный весовым единицам измерения, таким как граммы или килограммы. Но SPF измеряет не что-то материальное, а эффективность солнцезащитного средства от ультрафиолетового излучения. В первую очередь, SPF указывает на уровень защиты от УФВ-лучей (с длиной волны 290-320 нм).

Зачем нужен SPF:

Защита от солнечных ожогов: специальное покрытие в средстве действует как щит, защищающий кожу от вредных солнечных лучей. Больше не нужно спасаться сметаной после пляжа, так как ваша кожа будет надежно защищена.

Профилактика фотостарения: морщины, пигментные пятна и потеря эластичности у кожи — все эти признаки фотостарения останутся в прошлом. Постоянное применение защищает кожу от этих негативных последствий, заотмедляя процесс старения и сохраняя ее молодой и здоровой.

Снижение риска рака кожи: солнечные лучи могут привести к меланоме — одна из опаснейших и смертоносных форм рака. В то время как крем выступает в роли защитника, снижая этот риск и оберегая вашу кожу от опасного воздействия. Если вы постоянно будете применять солнцезащитные средств с SPF не ниже 15, то тогда вы сможете снизить вероятность развития рака кожи на 50%.

Защита для всех типов кожи: независимо от того, светлая у вас кожа, смуглая или где-то посередине, всем типам кожи нужно средство от УФ-излучения.

Как правильно выбрать SPF?Как правильно выбрать SPF?
Как правильно выбрать SPF?
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно выбрать SPF?

Определите ваш фототип кожи:

  • Светлый фототип: нуждается в сильной защите от солнца, используйте SPF 30 или выше, например, SPF 50 будет надежно оберегать вашу кожу.
  • Средний фототип: вам подойдет SPF от 20 до 30. К примеру, SPF 25 убережет вашу кожу от покраснений и солнечных лучей.
  • Темный фототип: для ежедневной безопасности используйте SPF 20. Если планируете длительное пребывание на солнце, выбирайте SPF 30 или выше. SPF 40 обеспечит максимальную защиту даже для смуглой кожи.

Обратите внимание на спектр защиты:

  • UVA/UVB: идеально, если средство защищает от обоих типов ультрафиолетовых лучей.
  • Только UVA: может быть достаточно для повседневной защиты в помещении или при коротких прогулках на свежем воздухе.

Выберите тип фильтра:

  • Физические фильтры отражают солнечные лучи. Отлично подходят для чувствительной кожи. Например, крем с диоксидом титана обезопасит кожу от раздражения.
  • Химические фильтры поглощают и преобразуют солнечные лучи. Быстро впитываются, подходят для активных людей. Например, средство с оксибензоном обеспечит надежную защиту во время занятий спортом.

Выберите подходящую текстуру:

  • Крем: идеален для сухой кожи, хорошо увлажняет. Например, увлажняющий средство с алоэ вера успокоит вашу кожу.
  • Лосьон: легкая текстура, подходит для нормальной кожи. Например, лосьон с витамином Е придаст коже здоровое сияние.
  • Гель: отлично подходит для жирной кожи, быстро впитывается. Например, матирующий гель поможет регулировать выработку кожного сала и уберет жирный блеск.
  • Спрей: удобно наносить, подходит для активного образа жизни.
Правильное нанесения SPFПравильное нанесения SPF
Правильное нанесения SPF
Фото: Изображение Midjourney

Правильное нанесения SPF

  1. Правило двух пальцев: нанесите примерно 2 грамма солнцезащитного крема на лицо. Для этого выдавите крем на указательный и средний палец и равномерно распределите его по всему лицу, включая лоб, щеки, нос, подбородок и шею.

  2. Время впитывания: наносите средство за 15-30 минут до того как выйдите на улицу, чтобы у средства было время впитаться в кожу и начать действовать.

  3. Повторное нанесение: обновляйте слой каждые 2 часа или сразу после купания, потоотделения или интенсивного трения одежды о кожу. Если вы проводите весь день на солнце, наносите крем каждые 2 часа для непрерывной защиты.

— Согласно ассоциации ADD, лучше пользовать защитой не менее SPF 30 в независимости от кожи. Никакой крем не защитит вас на 100%. Это тоже стоит помнить, рассказывает дерматолог Амина Пирманова.
SPF защитит от рака?SPF защитит от рака?
SPF защитит от рака?
Фото: Изображение Midjourney

Ошибки при использовании

  1. Недостаточное количество: многие наносят меньше четверти необходимого количества. Это означает, что вместо SPF 30 вы получаете примерно SPF 5,5. Убедитесь, что вы наносите достаточное количество крема на всю поверхность кожи.

  2. Неправильное покрытие: Убедитесь, что вы наносите солнцезащитный крем на все участки тела, включая уши, волосистую часть головы (если она не покрыта головным убором), шею, спину и ноги. Не забывайте о местах, которые легко забываются: локти и колени.

  3. Использование средства с истекшим сроком годности: все средства имеют свой срок годности и средства от солнца не исключение. Их эффективность может снижаться со временем. Убедитесь, что вы используете свежий продукт, а не то, что осталось с прошлого года.

  4. Отсутствие защиты от UVA: убедитесь, что ваш солнцезащитный крем обеспечивает безопасность от обоих типов ультрафиолетовых лучей — UVA и UVB.

  5. Неправильное использование: не забывайте, что средства с SPF — это только один из аспектов защиты от солнца. Также рекомендуется надевать шляпу, очки и одежду с защитой от солнца.

— В дополнению к нанесению крема, дерматологи рекомендуют искать тень и избегать прямых лучей солнце, которые наиболее сильны в промежутка с 10 до 14 часов. Это не значит, что уже в 14:01 можно, — делится Амина Пирманова.

Не беспокойтесь, что из-за крема вы не сможете загореть. SPF блокирует только УФ-лучи. Это позволяет коже не получить сразу ожог, а медленно и постепенно загорать без повреждений.

Если вы все же беспокоитесь, то рекомендуется использовать солнцезащитный крем с более низким SPF и постепенно увеличивать время пребывания на солнце, чтобы кожа могла постепенно привыкнуть и загореть без вреда для здоровья.

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#Ольга Харина#Общество#Красота#Кожа#Уход
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