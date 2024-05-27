Секрет вечной молодости: как защитить себя от солнца и сохранить кожу молодой

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
SPF — показатель, подобный весовым единицам измерения, таким как граммы или килограммы. Но SPF измеряет не что-то материальное, а эффективность солнцезащитного средства от ультрафиолетового излучения. В первую очередь, SPF указывает на уровень защиты от УФВ-лучей (с длиной волны 290-320 нм).
Защита от солнечных ожогов: специальное покрытие в средстве действует как щит, защищающий кожу от вредных солнечных лучей. Больше не нужно спасаться сметаной после пляжа, так как ваша кожа будет надежно защищена.
Профилактика фотостарения: морщины, пигментные пятна и потеря эластичности у кожи — все эти признаки фотостарения останутся в прошлом. Постоянное применение защищает кожу от этих негативных последствий, заотмедляя процесс старения и сохраняя ее молодой и здоровой.
Снижение риска рака кожи: солнечные лучи могут привести к меланоме — одна из опаснейших и смертоносных форм рака. В то время как крем выступает в роли защитника, снижая этот риск и оберегая вашу кожу от опасного воздействия. Если вы постоянно будете применять солнцезащитные средств с SPF не ниже 15, то тогда вы сможете снизить вероятность развития рака кожи на 50%.
Защита для всех типов кожи: независимо от того, светлая у вас кожа, смуглая или где-то посередине, всем типам кожи нужно средство от УФ-излучения.
Правило двух пальцев: нанесите примерно 2 грамма солнцезащитного крема на лицо. Для этого выдавите крем на указательный и средний палец и равномерно распределите его по всему лицу, включая лоб, щеки, нос, подбородок и шею.
Время впитывания: наносите средство за 15-30 минут до того как выйдите на улицу, чтобы у средства было время впитаться в кожу и начать действовать.
Повторное нанесение: обновляйте слой каждые 2 часа или сразу после купания, потоотделения или интенсивного трения одежды о кожу. Если вы проводите весь день на солнце, наносите крем каждые 2 часа для непрерывной защиты.
— Согласно ассоциации ADD, лучше пользовать защитой не менее SPF 30 в независимости от кожи. Никакой крем не защитит вас на 100%. Это тоже стоит помнить, рассказывает дерматолог Амина Пирманова.
Недостаточное количество: многие наносят меньше четверти необходимого количества. Это означает, что вместо SPF 30 вы получаете примерно SPF 5,5. Убедитесь, что вы наносите достаточное количество крема на всю поверхность кожи.
Неправильное покрытие: Убедитесь, что вы наносите солнцезащитный крем на все участки тела, включая уши, волосистую часть головы (если она не покрыта головным убором), шею, спину и ноги. Не забывайте о местах, которые легко забываются: локти и колени.
Использование средства с истекшим сроком годности: все средства имеют свой срок годности и средства от солнца не исключение. Их эффективность может снижаться со временем. Убедитесь, что вы используете свежий продукт, а не то, что осталось с прошлого года.
Отсутствие защиты от UVA: убедитесь, что ваш солнцезащитный крем обеспечивает безопасность от обоих типов ультрафиолетовых лучей — UVA и UVB.
Неправильное использование: не забывайте, что средства с SPF — это только один из аспектов защиты от солнца. Также рекомендуется надевать шляпу, очки и одежду с защитой от солнца.
— В дополнению к нанесению крема, дерматологи рекомендуют искать тень и избегать прямых лучей солнце, которые наиболее сильны в промежутка с 10 до 14 часов. Это не значит, что уже в 14:01 можно, — делится Амина Пирманова.
Не беспокойтесь, что из-за крема вы не сможете загореть. SPF блокирует только УФ-лучи. Это позволяет коже не получить сразу ожог, а медленно и постепенно загорать без повреждений.
Если вы все же беспокоитесь, то рекомендуется использовать солнцезащитный крем с более низким SPF и постепенно увеличивать время пребывания на солнце, чтобы кожа могла постепенно привыкнуть и загореть без вреда для здоровья.