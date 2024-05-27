Сбой в работе СДЭК: причины, последствия и реакция компании

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
СДЭК, ведущая компания по доставке грузов в Российской Федерации, столкнулась с масштабным сбоем в своей системе 26 мая 2024 года. В результате технического сбоя, который произошел в системе СДЭК, все их сервисы временно недоступны. Это включает в себя невозможность использования приложения и сайта компании, а также невозможность приема и выдачи отправлений на пунктах выдачи (ПВЗ).
СДЭК не раскрыла конкретные причины сбоя, кроме общей формулировки «технические проблемы». Эксперты предполагают, что сбой мог быть вызван ошибкой в работе вычислительных мощностей, которая нарушила функционирование системы обработки заказов. Однако официального подтверждения этой версии нет.
Информирование клиентов: компания информировала клиентов о сбое через соц.сети и электронную почту, указывая первоначальный срок устранения проблемы — 27 мая.
Компания СДЭК активно работает над восстановлением работоспособности своих сервисов. Они прилагают все усилия, чтобы решить проблему и восстановить нормальное функционирование системы как можно скорее.
Компания обещает незамедлительно информировать клиентов о любых изменениях в работе сервисов. Они призывают пользователей следить за обновлениями на официальных каналах СДЭК, чтобы быть в курсе последних новостей и получать актуальную информацию о статусе доставки своих посылок.
Принесение извинений: СДЭК извинилась за причиненные неудобства и поблагодарила клиентов за понимание. Временная недоступность сервисов СДЭК может вызвать неудобства и задержки в доставке посылок для клиентов. Однако компания делает все возможное, чтобы восстановить работу системы в кратчайшие сроки и минимизировать негативные последствия для своих пользователей.
Обещание сохранности посылок: компания заверила клиентов, что все посылки будут бережно сохранены и выданы после устранения сбоя.
— Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы клиентам после устранения технических проблем, — говориться в посте.
Отказ от ручной обработки заказов: СДЭК отказалась от ручной обработки заказов, чтобы избежать ошибок.
— Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме, — сообщили в компании и попросили извинения за доставленные неудобства.