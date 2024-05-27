Сбой в работе СДЭК: причины, последствия и реакция компании

СДЭК, ведущая компания по доставке грузов в Российской Федерации, столкнулась с масштабным сбоем в своей системе 26 мая 2024 года. В результате технического сбоя, который произошел в системе СДЭК, все их сервисы временно недоступны. Это включает в себя невозможность использования приложения и сайта компании, а также невозможность приема и выдачи отправлений на пунктах выдачи (ПВЗ).