Рабочий погиб на новостройке в Башкирии

В республике Башкортостан 22 мая на строительной площадке произошло ЧП. 52-летний каменщик, занимавшийся замазкой швов на девятом этаже новостройки, упал с высоты.



Согласно информации пресс-службы Гострудинспекции в республике Башкортостан, инцидент случился на строительном объекте ООО «Нефтекамская недвижимость».



По предварительной информации, каменщик выполнял работы на балконе девятого этажа, замазывая швы на кирпичной кладке. Для этого он использовал стремянку, которую приставил к стене. В результате несчастного случая мужчина упал, получив травмы, от которых скончался на месте.