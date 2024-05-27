Рабочий погиб на новостройке в Башкирии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В республике Башкортостан 22 мая на строительной площадке произошло ЧП. 52-летний каменщик, занимавшийся замазкой швов на девятом этаже новостройки, упал с высоты.
Согласно информации пресс-службы Гострудинспекции в республике Башкортостан, инцидент случился на строительном объекте ООО «Нефтекамская недвижимость».
По предварительной информации, каменщик выполнял работы на балконе девятого этажа, замазывая швы на кирпичной кладке. Для этого он использовал стремянку, которую приставил к стене. В результате несчастного случая мужчина упал, получив травмы, от которых скончался на месте.
Гострудинспекция начала расследование инцидента для выяснения обстоятельств и причин гибели рабочего. Определение возможных нарушений безопасности на объекте и проверка соблюдения всех необходимых мер предосторожности станут ключевыми этапами расследования.
— Нередко в подобных случаях падение с высоты происходит из-за несоблюдения правил безопасного использования стремянок или лестниц. Важно выяснить, соответствовали ли используемые стремянки всем стандартам безопасности и были ли они правильно установлены и закреплены, — сообщают в ведомстве.