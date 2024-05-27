Проезд в Уфе подорожает до ₽45

Проезд по маршрутам №218, 227, 244 и 257к обойдется в ₽40. А вот пассажиры маршрутов № №209, 211, 212, 221, 225, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262к, 266, 270 и 55с заплатят по ₽41. Дороже всего пока обойдутся поездки на маршруте №207 — ₽45. При этом, не играет роли способ расчета. И наличными, и по банковской карте, и по транспортному пластику «Алга» сумма единая — ₽40, ₽41 и ₽45.