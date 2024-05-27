mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Проезд в Уфе подорожает до ₽45

Проезд в Уфе подорожает до ₽45

27 мая 2024, 14:54
Фото: 1MI
Конечная стоимость пользования общественным транспортом зависит и от того, кто везет пассажиров, и от того, куда едет маршрутка, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В маршрутках Уфы с 3 июня 2024 года увеличат стоимость проезда. Об этом со ссылкой на частные компании-перевозчики пассажиров общественного транспорта столицы Республики Башкортостан информирует пресс-служба городской администрации. Цена проезда в маршрутках в Уфе будет зависеть от того, куда едет транспорт. Стоимость использования услуги составляет от ₽41 до ₽45.

Проезд по маршрутам №218, 227, 244 и 257к обойдется в ₽40. А вот пассажиры маршрутов № №209, 211, 212, 221, 225, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262к, 266, 270 и 55с заплатят по ₽41. Дороже всего пока обойдутся поездки на маршруте №207 — ₽45. При этом, не играет роли способ расчета. И наличными, и по банковской карте, и по транспортному пластику «Алга» сумма единая — ₽40, ₽41 и ₽45.

Напомним, с 3 июня 2024 года за проезд на автобусе придется отдать ₽41, по проездной карте «Алга» поезда обойдется дешевле — ₽34.

В мэрии Уфы повышение цен на услуги общественного транспорта объясняют ростом стоимости амортизации расходов перевозчиков. То есть, за счет кошелька пассажира покрываются выпадающие доходы бизнесменов. А вот про инвестиции в систему городского транспорта в пояснении к новым ценам — ни слова, хотя состояние подвижного состава в Уфе не выдерживает никакой критики со стороны пассажиров. Подробнее о реакции горожан можно прочитать в материале Mkset.

«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе мальчика высадили из автобуса из-за непрошедшей оплаты по карте «Алга»Трассу в Уфу из Дёмы перекроют на выходныеИзвестно состояние девушки, пострадавшей в страшном ДТП с пятью погибшими
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Инвестиции#Автобус#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Маршрутки#Стоимость проезда
Подпишитесь
Ушли под лед: что известно о таинственном исчезновении подростков в Уфе
Сегодня, 06:04
Никаб раздора: нужна ли России «открытость лиц»?
25 мая, 06:23
Проректора взяли в трусах с кувалдой в Уфе
Сегодня, 06:31
Молодежь бросает работу в Башкирии
Сегодня, 06:30
СК: ректор собирал дань с сотрудников института в Уфе
Сегодня, 06:23
Зарплаты по ₽375 000 появились в Башкирии
Сегодня, 05:25
"