Проезд в Уфе подорожает до ₽45

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В маршрутках Уфы с 3 июня 2024 года увеличат стоимость проезда. Об этом со ссылкой на частные компании-перевозчики пассажиров общественного транспорта столицы Республики Башкортостан информирует пресс-служба городской администрации. Цена проезда в маршрутках в Уфе будет зависеть от того, куда едет транспорт. Стоимость использования услуги составляет от ₽41 до ₽45.
Проезд по маршрутам №218, 227, 244 и 257к обойдется в ₽40. А вот пассажиры маршрутов № №209, 211, 212, 221, 225, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262к, 266, 270 и 55с заплатят по ₽41. Дороже всего пока обойдутся поездки на маршруте №207 — ₽45. При этом, не играет роли способ расчета. И наличными, и по банковской карте, и по транспортному пластику «Алга» сумма единая — ₽40, ₽41 и ₽45.
Напомним, с 3 июня 2024 года за проезд на автобусе придется отдать ₽41, по проездной карте «Алга» поезда обойдется дешевле — ₽34.
В мэрии Уфы повышение цен на услуги общественного транспорта объясняют ростом стоимости амортизации расходов перевозчиков. То есть, за счет кошелька пассажира покрываются выпадающие доходы бизнесменов. А вот про инвестиции в систему городского транспорта в пояснении к новым ценам — ни слова, хотя состояние подвижного состава в Уфе не выдерживает никакой критики со стороны пассажиров. Подробнее о реакции горожан можно прочитать в материале Mkset.