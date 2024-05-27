Основная тема ПМЭФ-2024 — создание многополярного мира

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По словам советника главы государства и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при появлении новых центров влияния, готовых предложить свои решения глобальных проблем и участвовать в создании нового мирового порядка. Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ служит платформой для обсуждений и обмена идеями на высшем уровне, пишет 56orb.ru.
Деловая программа включает четыре тематических направления, разбитых на 150 сессий, в ходе которых будут охвачены вниманием вопросы перехода к многополярной мировой экономике, цели и задачи российской экономики, а также технологии, обеспечивающие лидерство государств, в отдельное направление вынесена такая важнейшая тема, как здоровье людей и традиционные ценности.
В форуме примут участие более 1000 модераторов и спикеров. Особый акцент сделан на роли России в новом многополярном мировом порядке, а также будет организовано обсуждение экономических лидеров, способных предложить альтернативы традиционным центрам влияния.
В этом году флагманский проект Фонда Росконгресс «Территория инноваций» в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций будет представлен в новом формате и займет площадь более 1000 квадратных метров.
ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.
Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером форума.