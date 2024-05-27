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Updated Сегодня, 10:52

Основная тема ПМЭФ-2024 — создание многополярного мира

Основная тема ПМЭФ-2024 — создание многополярного мира

27 мая 2024, 10:52
Фото: Росконгресс
На официальном сайте ПМЭФ опубликована полная деловая программа форума 2024 года. Его главной темой заявлена как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

По словам советника главы государства и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при появлении новых центров влияния, готовых предложить свои решения глобальных проблем и участвовать в создании нового мирового порядка. Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ служит платформой для обсуждений и обмена идеями на высшем уровне, пишет 56orb.ru.

Деловая программа включает четыре тематических направления, разбитых на 150 сессий, в ходе которых будут охвачены вниманием вопросы перехода к многополярной мировой экономике, цели и задачи российской экономики, а также технологии, обеспечивающие лидерство государств, в отдельное направление вынесена такая важнейшая тема, как здоровье людей и традиционные ценности.

В форуме примут участие более 1000 модераторов и спикеров. Особый акцент сделан на роли России в новом многополярном мировом порядке, а также будет организовано обсуждение экономических лидеров, способных предложить альтернативы традиционным центрам влияния.

В этом году флагманский проект Фонда Росконгресс «Территория инноваций» в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций будет представлен в новом формате и займет площадь более 1000 квадратных метров.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.

Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером форума.

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