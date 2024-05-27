Основная тема ПМЭФ-2024 — создание многополярного мира

По словам советника главы государства и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при появлении новых центров влияния, готовых предложить свои решения глобальных проблем и участвовать в создании нового мирового порядка. Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ служит платформой для обсуждений и обмена идеями на высшем уровне, пишет 56orb.ru.