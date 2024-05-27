Новый пляж в Башкирии откроют после жалобы Хабирову

Теперь по наказу селянина и прямого руководства в Соколках занимаются созданием пляжной зоны отдыха. После прохождения паводка в пруду начали реконструкцию заторов. Уровень воды подняли максимально высоко. Настолько, насколько это позволяла расположенная там плотина. Помимо благоустройства пляжа, там еще сделают пешеходную зону. Все работы финансируют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024–2025 годы.