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Новый пляж в Башкирии откроют после жалобы Хабирову

Новый пляж в Башкирии откроют после жалобы Хабирову

27 мая 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
В селе всего на 270 человек готовятся к созданию обновленной зоны отдыха на местном пруду, сообщает Центр управления регионом по Республике Башкортостан.

Администрации Белокатайского района в Башкирии пришлось не оставить без внимания пожелание Вениамина Ужегова, жителя местного села Соколки, после его жалобы на «прямую линию» главе региона Радию Хабирову. Вениамин Ужегов рассказал Радию Хабирову, что в Соколках срочно нужно спасти от обмеления местный пруд. Ну, и благоустроить пляж.

Теперь по наказу селянина и прямого руководства в Соколках занимаются созданием пляжной зоны отдыха. После прохождения паводка в пруду начали реконструкцию заторов. Уровень воды подняли максимально высоко. Настолько, насколько это позволяла расположенная там плотина. Помимо благоустройства пляжа, там еще сделают пешеходную зону. Все работы финансируют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024–2025 годы.

Стоит отметить, что население села Соколки Белокатайского района Республики Башкортостан, по данным сервиса статистических данных BDIndex, составляет всего 270 человек. Среди них 21 ребенок, 78 пожилых людей и 15 долгожителей. Соответственно, экономически активными жителями села являются всего 156 налогоплательщиков.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Реконструкция#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Пляж
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