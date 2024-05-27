Молодежь бросает работу в Башкирии

Интересно, что большинство работников, увольняющихся по собственной инициативе, находятся в возрастной категории от 18 до 34 лет. Самая высокая доля уходов приходится на молодых работников до 24 лет (77%) и тех, кому от 25 до 34 лет (73%). В то время как сотрудники старше 45 лет чаще других покидали компании из-за сокращения штата или реорганизации.