Молодежь бросает работу в Башкирии

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В результате проведенного анализа выяснилось, что в первом квартале 2024 года 71% работников Башкирии увольнялись по собственному желанию, сообщает HH. Это связано с личной неудовлетворенностью различными аспектами работы, такими как уровень зарплаты, атмосфера в коллективе, отношения с руководством и другие факторы. В то же время лишь 10% ушли из-за сокращения, 6% из-за реорганизации компании, а 2% из-за невыполнения плана, остальные 11% указали другие причины.
Интересно, что большинство работников, увольняющихся по собственной инициативе, находятся в возрастной категории от 18 до 34 лет. Самая высокая доля уходов приходится на молодых работников до 24 лет (77%) и тех, кому от 25 до 34 лет (73%). В то время как сотрудники старше 45 лет чаще других покидали компании из-за сокращения штата или реорганизации.
Среди профессиональных ролей наиболее склонны к увольнениям по собственной инициативе представители рабочего персонала (76%), сферы туризма и гостиничного бизнеса (74%), а также науки и образования (73%). С другой стороны, представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (48%) и «Спорт, салоны красоты» (56%) уходят реже всего.
Так же известно, что профессионалы, чья деятельность связана с инвестициями, информационными технологиями, закупками и искусством, развлечениями, медиа, также подвержены увольнениям из-за различных причин. Например, представители «Сельского хозяйства» чаще других покидали компании из-за реорганизации.