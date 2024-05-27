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Молодежь бросает работу в Башкирии

Молодежь бросает работу в Башкирии

27 мая 2024, 06:30
Фото: 1MI
Последние данные исследования сервиса вакансий бросают свет на новую тенденцию в Республике Башкортостан. Все больше работников решают уйти по собственной инициативе.

В результате проведенного анализа выяснилось, что в первом квартале 2024 года 71% работников Башкирии увольнялись по собственному желанию, сообщает HH. Это связано с личной неудовлетворенностью различными аспектами работы, такими как уровень зарплаты, атмосфера в коллективе, отношения с руководством и другие факторы. В то же время лишь 10% ушли из-за сокращения, 6% из-за реорганизации компании, а 2% из-за невыполнения плана, остальные 11% указали другие причины.

Интересно, что большинство работников, увольняющихся по собственной инициативе, находятся в возрастной категории от 18 до 34 лет. Самая высокая доля уходов приходится на молодых работников до 24 лет (77%) и тех, кому от 25 до 34 лет (73%). В то время как сотрудники старше 45 лет чаще других покидали компании из-за сокращения штата или реорганизации.

Среди профессиональных ролей наиболее склонны к увольнениям по собственной инициативе представители рабочего персонала (76%), сферы туризма и гостиничного бизнеса (74%), а также науки и образования (73%). С другой стороны, представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (48%) и «Спорт, салоны красоты» (56%) уходят реже всего.

Так же известно, что профессионалы, чья деятельность связана с инвестициями, информационными технологиями, закупками и искусством, развлечениями, медиа, также подвержены увольнениям из-за различных причин. Например, представители «Сельского хозяйства» чаще других покидали компании из-за реорганизации.

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