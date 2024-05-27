Круговая порука по-детсадовски: за поборы ответит воспитатель из Башкирии

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело о коррупции в детском саду. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, по обвинению в посредничестве во взяточничестве перед законом ответит старший воспитатель детского сада.
Фабула уголовного дела проста, а наглость злоумышленников поражает. В детском саду построили простую и эффективную коррупционную схему. За счет своих подчиненных на широкую ногу решил жить заведующая дошкольного образовательного учреждения, сообщает прокуратура. Женщина обложила данью своих сотрудников меньшего ранга. «Казначеем» в этой схеме и стала старший воспитатель детсада. С мая 2018 года по март 2023 года она собрала для заведующей детсада ₽1,8 млн. Тех, кто откажется платить мзду, ждал административный гнев и гнёт: применение всяческих дисциплинарных мер и невыносимые условия работы.
Добавим, что санкция статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» предусматривает лишение свободы вплоть до 12 лет. Свою вину старший воспитатель детского сада, где вскрылась коррупция, признала еще до передачи материалов уголовного дела на рассмотрение в суд.