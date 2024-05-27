Круговая порука по-детсадовски: за поборы ответит воспитатель из Башкирии

Фабула уголовного дела проста, а наглость злоумышленников поражает. В детском саду построили простую и эффективную коррупционную схему. За счет своих подчиненных на широкую ногу решил жить заведующая дошкольного образовательного учреждения, сообщает прокуратура. Женщина обложила данью своих сотрудников меньшего ранга. «Казначеем» в этой схеме и стала старший воспитатель детсада. С мая 2018 года по март 2023 года она собрала для заведующей детсада ₽1,8 млн. Тех, кто откажется платить мзду, ждал административный гнев и гнёт: применение всяческих дисциплинарных мер и невыносимые условия работы.