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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 14:25

Круговая порука по-детсадовски: за поборы ответит воспитатель из Башкирии

Круговая порука по-детсадовски: за поборы ответит воспитатель из Башкирии

27 мая 2024, 13:55
Фото: 1MI
Прокуратура доказала и женщина признала системную коррупцию в детском саду в одном из сёл региона, сообщает надзорное ведомство по Республике Башкортостан.

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело о коррупции в детском саду. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, по обвинению в посредничестве во взяточничестве перед законом ответит старший воспитатель детского сада.

Фабула уголовного дела проста, а наглость злоумышленников поражает. В детском саду построили простую и эффективную коррупционную схему. За счет своих подчиненных на широкую ногу решил жить заведующая дошкольного образовательного учреждения, сообщает прокуратура. Женщина обложила данью своих сотрудников меньшего ранга. «Казначеем» в этой схеме и стала старший воспитатель детсада. С мая 2018 года по март 2023 года она собрала для заведующей детсада ₽1,8 млн. Тех, кто откажется платить мзду, ждал административный гнев и гнёт: применение всяческих дисциплинарных мер и невыносимые условия работы.

Добавим, что санкция статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» предусматривает лишение свободы вплоть до 12 лет. Свою вину старший воспитатель детского сада, где вскрылась коррупция, признала еще до передачи материалов уголовного дела на рассмотрение в суд.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Детский сад#Коррупция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
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