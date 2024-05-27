Из-за «VK Fest» в Уфе будут трудности с движением всю неделю

Первой для движения закроют парковку на площади Салавата Юлаева — в полночь 28 мая. То есть сегодня утром там уже будет невозможно проехать. В 10:00 во вторник, 28 мая, перекроют и нижнюю парковку конгресс-холла «Торатау». В пятницу, 31 мая, в 23:00 ограничения для движения частного транспорта введут на улице Заки Валиди — от улицы Гафури до улицы Аксакова — и на улице Генерал-губернатора — от улицы Заки Валиди до улицы Скворцова. Все перекрытия будут доставлять неудобства автомобилистам в Уфе до утра 2 июня. К привычной схеме организации движения участки вернут в 08:00 в воскресенье, 2 июня.