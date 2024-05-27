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Из-за «VK Fest» в Уфе будут трудности с движением всю неделю

Из-за «VK Fest» в Уфе будут трудности с движением всю неделю

27 мая 2024, 19:32
Фото: 1MI
Для проведения первого именного фестиваля социальной сети в столице Республики Башкортостан перекроют дороги и парковки, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Две парковки и две улицы в Уфе перекроют для обеспечения безопасности участников музыкального фестиваля, сообщает городская администрация. Эпицентром заторов от VK Fest в Уфе станут парковки на площади имени Салавата Юлаева и нижней площадке «Торатау», а также улицы Перовского и Зака Валиди.

Первой для движения закроют парковку на площади Салавата Юлаева — в полночь 28 мая. То есть сегодня утром там уже будет невозможно проехать. В 10:00 во вторник, 28 мая, перекроют и нижнюю парковку конгресс-холла «Торатау». В пятницу, 31 мая, в 23:00 ограничения для движения частного транспорта введут на улице Заки Валиди — от улицы Гафури до улицы Аксакова — и на улице Генерал-губернатора — от улицы Заки Валиди до улицы Скворцова. Все перекрытия будут доставлять неудобства автомобилистам в Уфе до утра 2 июня. К привычной схеме организации движения участки вернут в 08:00 в воскресенье, 2 июня.

VK Fest 2024 в Уфе состоится в субботу, 1 июня, в парке Ватан. Хэдлайнерами фестиваля анонсированы Ольга Бузова, группы «Звери» и Cream Soda, Дима Масленников, Нурлан Сабуров, Клава Кока, , Хаски, Ramil’, Юлия Паршута и Катя Адушкина. VK Fest в Уфе будет проходить впервые за историю мероприятия.

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