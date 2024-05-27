Хряки держат в страхе пригород Уфы

В отчаянии хозяин стал предлагать соседям кабанину в качестве извинений. Однако, те отказались, справедливо полагая, что мясо разоренных кабанами огородов их не утешит. Жители Сергеевки оказались в безвыходном положении. Они вынуждены мириться с бесчинством кабанов, опасаясь за свою безопасность и целостность своего имущества.