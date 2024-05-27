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Хряки держат в страхе пригород Уфы

Хряки держат в страхе пригород Уфы

27 мая 2024, 10:01
Фото: 1MI
В деревне Сергеевка, расположенной под Уфой, жители столкнулись с необычной проблемой. Дикие свиньи, разводимые на одном из участков, начали представлять угрозу для окружающих.

Жители деревни Сергеевка под Уфой просыпаются в холодном поту от хруста ломаемых кабанами заборов и хрюканья под окнами. Дикие свиньи, разводимые в соседском питомнике, уже пятый год методично разоряют огороды местных жителей.

Хозяин животных, некий житель Сергеевки, соорудил загон для своих поросят прямо напротив детской площадки. Теперь дети вынуждены обходить стороной это место, боясь клыков и пятаков хряков.

Жители деревни уверяют, что жаловались на безобразия во все инстанции — от сельсовета до участкового. Однако, по их словам, все жалобы остались без внимания.

В отчаянии хозяин стал предлагать соседям кабанину в качестве извинений. Однако, те отказались, справедливо полагая, что мясо разоренных кабанами огородов их не утешит. Жители Сергеевки оказались в безвыходном положении. Они вынуждены мириться с бесчинством кабанов, опасаясь за свою безопасность и целостность своего имущества.

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