«Я одна из вас»: Дарья Донцова на ярмарке «Китап-байрам» рассказала о связи с Уфой

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Дарья Донцова на книжной ярмарке в Уфе ответила на вопросы читателей. В том числе она рассказала, что в свое время курсовую работу написала про национального героя республики Салавата Юлаева. На тот момент в столице Башкирии она не бывала, но образ Салавата Юлаева поспособствовал ее интересу к Уфе и региону в целом.
— Уфа — очень чистый, очень аккуратный, прекрасный город. Если граждане швыряют на тротуар бумажки или ведут себя как-то не так, город красивым не будет. А Уфа — город аккуратных и воспитанных людей, — отметила писательница.
Также она поделилась с поклонниками историями из своей жизни и карьеры, в том числе, конечно, раскрыла свой секрет успеха:
— Все очень просто — я одна из вас. Мне знакомы печали и неприятности, которые переживаете вы все, и это находит отклик в душах читателей.
Напомним, что первую книгу Донцова опубликовала в 1999 году — она была написана в больнице, где ей диагностировали рак. После нескольких сложных операций ей удалось победить болезнь. По словам самой писательницы, на протяжении этих 25 лет она сдает по одной книге в месяц.
Напомним, в числе приглашенных звезд на книжную ярмарку, которая прямо сейчас проходит в Уфе, — председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, писатель и сценарист Олег Рой, писательница и автор тотального диктанта этого года Анна Матвеева заслуженная артистка России Ирина Климова, телеведущая Октябрина Ганичкина, актёр и телеведущий Александр Олешко и победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.