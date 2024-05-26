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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 08:15

На ярмарке «Китап-байрам» Дарья Донцова рассказала о давней связи с Уфой

«Я одна из вас»: Дарья Донцова на ярмарке «Китап-байрам» рассказала о связи с Уфой

26 мая 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney

На ярмарке «Китап-байрам» Дарья Донцова рассказала о давней связи с Уфой

В Уфе на международной книжной ярмарке «Китап-Байрам» состоялась встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

Дарья Донцова на книжной ярмарке в Уфе ответила на вопросы читателей. В том числе она рассказала, что в свое время курсовую работу написала про национального героя республики Салавата Юлаева. На тот момент в столице Башкирии она не бывала, но образ Салавата Юлаева поспособствовал ее интересу к Уфе и региону в целом.

— Уфа — очень чистый, очень аккуратный, прекрасный город. Если граждане швыряют на тротуар бумажки или ведут себя как-то не так, город красивым не будет. А Уфа — город аккуратных и воспитанных людей, — отметила писательница.

Также она поделилась с поклонниками историями из своей жизни и карьеры, в том числе, конечно, раскрыла свой секрет успеха:

— Все очень просто — я одна из вас. Мне знакомы печали и неприятности, которые переживаете вы все, и это находит отклик в душах читателей.

Напомним, что первую книгу Донцова опубликовала в 1999 году — она была написана в больнице, где ей диагностировали рак. После нескольких сложных операций ей удалось победить болезнь. По словам самой писательницы, на протяжении этих 25 лет она сдает по одной книге в месяц.

Напомним, в числе приглашенных звезд на книжную ярмарку, которая прямо сейчас проходит в Уфе, — председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, писатель и сценарист Олег Рой, писательница и автор тотального диктанта этого года Анна Матвеева заслуженная артистка России Ирина Климова, телеведущая Октябрина Ганичкина, актёр и телеведущий Александр Олешко и победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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