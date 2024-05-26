«Я одна из вас»: Дарья Донцова на ярмарке «Китап-байрам» рассказала о связи с Уфой

Дарья Донцова на книжной ярмарке в Уфе ответила на вопросы читателей. В том числе она рассказала, что в свое время курсовую работу написала про национального героя республики Салавата Юлаева. На тот момент в столице Башкирии она не бывала, но образ Салавата Юлаева поспособствовал ее интересу к Уфе и региону в целом.