Власти Башкирии на «Зауралье-2024» подписали соглашений на ₽103 миллиарда

Также отметим, что в рамках «Зауралья-2024» в Сибае Радий Хабиров провел выездное заседание инвесткомитета РБ, на котором запустили в реализацию шесть проектов на общую сумму около 6,5 млрд рублей. В их числе — литейное производства в Белорецке, завод «СтройМинерал» по производству керамических гранул в Учалах, животноводческий комплекс мясного направления (около деревни Батталово, Учалинский район), круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию земляники в Стерлибашевском районе, развитие действующей площадки по трубопрокатному производству в Давлекановском районе, мёдоперерабатывающий комплекс «Золотой ключ» в Абзелиловском районе.