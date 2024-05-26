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Власти Башкирии на «Зауралье-2024» подписали соглашений на ₽103 миллиарда

Власти Башкирии на «Зауралье-2024» подписали соглашений на ₽103 миллиарда

26 мая 2024, 04:56
Фото: glavarb.ru

Власти Башкирии на «Зауралье-2024» подписали соглашений на ₽103 миллиарда

В Сибае прошла деловая программа инвестсабантуя «Зауралье-2024». В этом году удалось заключить соглашения общим объемом в 103 млрд руб. — значительно меньше, чем в 2023 году.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова в рамках инвестиционного форума «Зауралье-2024» заключено 50 соглашений с общим объемом инвестиций более 103 млрд руб.

В числе подписанных документов Андрей Назаров отметил меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией российско-турецких предпринимателей, соглашение о намерениях по строительству комплекса специальных химических производств Салаватского завода искусственных полимеров (объем инвестиций — 53 млрд руб.) и соглашение об инвестиционных намерениях с ООО «Эко-Прогресс» по размещению модульных электро-топливных автозаправочных станций на территории Башкирии.

Также отметим, что в рамках «Зауралья-2024» в Сибае Радий Хабиров провел выездное заседание инвесткомитета РБ, на котором запустили в реализацию шесть проектов на общую сумму около 6,5 млрд рублей. В их числе — литейное производства в Белорецке, завод «СтройМинерал» по производству керамических гранул в Учалах, животноводческий комплекс мясного направления (около деревни Батталово, Учалинский район), круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию земляники в Стерлибашевском районе, развитие действующей площадки по трубопрокатному производству в Давлекановском районе, мёдоперерабатывающий комплекс «Золотой ключ» в Абзелиловском районе.

Напомним, в прошлом году на «Зауралье» было подписано 32 соглашения на общую сумму 172,5 млрд рублей. Объем инвестиций в Зауралье в 2019–2023 гг. превысил 82 млрд руб., реализовано 200 инвестпроектов. Среди наиболее знаковых — запуск завода «Цемикс» по производству сухих строительных смесей (Абзелиловский район), старт которому дал президент России Владимир Путин, а также проект Учалинского ГОКа по разработке Узельгинского месторождения и «Учалинского элеватора» по модернизации зерносушильного комплекса.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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