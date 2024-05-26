В Илишевском районе по факту драки возбудили уголовное дело

В отделе МВД России по Илишевскому району РБ подтвердили, что драка в Верхнеяркеево, видеоролики которой сегодня разошлись по интернету, произошла 18 мая. В частности, именно в этот день поступила и была зарегистрирована информация о конфликтной ситуации между руководством одного из местных кафе и посетителями, которая переросла в драку.