В Илишевском районе по факту драки возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В отделе МВД России по Илишевскому району РБ подтвердили, что драка в Верхнеяркеево, видеоролики которой сегодня разошлись по интернету, произошла 18 мая. В частности, именно в этот день поступила и была зарегистрирована информация о конфликтной ситуации между руководством одного из местных кафе и посетителями, которая переросла в драку.
— Следственно-оперативная группа установила и опросила участников инцидента. В ходе проверки было предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве, в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц. В настоящее время заявлений и обращений от участников конфликта в полицию не поступало, — отметили в ведомстве.
По данному факту Отдел МВД России по Илишевскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Напомним, сегодня по сети распространилось сообщение о массовой драке в Верхнеяркеево. Якобы уроженцы Армении избили участников СВО, после чего местные жители потребовали от армянской диаспоры извинений, но случилась лишь еще более массовая драка. Глава муниципалитета отчасти опроверг эту информацию.