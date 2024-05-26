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В Башкирии вывели новые бактерии для повышения урожайности

В Башкирии вывели новые бактерии для повышения урожайности

26 мая 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии вывели новые бактерии для повышения урожайности

Ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН в Башкортостане разработали и запатентовали штаммы бактерий для повышения урожайности кормовых трав. Работа велась при поддержке нацпроекта «Наука и университеты».

Ученые-агробиологи Уфимского федерального исследовательского центра запатентовали штаммы бактерий для повышения урожайности кормовых трав. Результаты исследования уже внедрены в производство.

В ходе работы по нацпроекту ученые выявили, что для получения всходов и увеличения качественного урожая кормовых трав необходима обработка бактериями, которые стимулируют рост и развитие, активируют механизмы устойчивости к стрессам у растений. Использовать запатентованные штаммы планируют в составе нового биопрепарата.

— Разработка позволяет повысить урожайность по семенам на 12-24%, по зеленой массе на 15-42% ряда кормовых трав, сельхозпроизводителям — снизить затраты на минеральные удобрения, решить проблему накопления повышенного количества нитратов в вегетативной массе кормовых растений, — отметил автор изобретения, заведующий лабораторией агробиологии научного центра Сергей Четвериков.

Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными судами.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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