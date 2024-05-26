В Башкирии водителей будут останавливать для разговоров о важном в дороге

Напомним, за 2023 год в Башкирии произошло 3534 ДТП, в которых пострадало 4265 человек и погибло 390 человек. Что касается жертв, это на 20 человек меньше, чем за аналогичный период 2022 года, но при этом само количество ДТП выросло на 4,3%