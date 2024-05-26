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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Башкирии водителей будут останавливать для разговоров о важном в дороге

В Башкирии водителей будут останавливать для разговоров о важном в дороге

26 мая 2024, 05:59
Фото: 1MI

В Башкирии водителей будут останавливать для разговоров о важном в дороге

С 26 по 29 мая на дорогах республики пройдут профилактические мероприятия «Встречная полоса»

Профилактические беседы с инспекторами ДПС призваны уменьшить число ДТП, связанных с выездом на встречную полосу там, где это запрещено правилами.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с водителями, говорят об опасности и последствиях данного вида ДТП. Согласно анализу аварийности, превышение скорости и нарушение правил обгона — основные причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут и получают травмы люди, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Напомним, за 2023 год в Башкирии произошло 3534 ДТП, в которых пострадало 4265 человек и погибло 390 человек. Что касается жертв, это на 20 человек меньше, чем за аналогичный период 2022 года, но при этом само количество ДТП выросло на 4,3%

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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