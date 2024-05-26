В Башкирии водителей будут останавливать для разговоров о важном в дороге

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:05
Профилактические беседы с инспекторами ДПС призваны уменьшить число ДТП, связанных с выездом на встречную полосу там, где это запрещено правилами.
— Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с водителями, говорят об опасности и последствиях данного вида ДТП. Согласно анализу аварийности, превышение скорости и нарушение правил обгона — основные причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут и получают травмы люди, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.
Напомним, за 2023 год в Башкирии произошло 3534 ДТП, в которых пострадало 4265 человек и погибло 390 человек. Что касается жертв, это на 20 человек меньше, чем за аналогичный период 2022 года, но при этом само количество ДТП выросло на 4,3%