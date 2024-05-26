В Башкирии снова ожидаются заморозки, а потом все-таки придет лето

Как сообщает Башгидрометцентр, в мае этого года по республике наблюдались существенные аномалии с отрицательной температурой воздуха, причем в середине месяца такие аномалии достигали 4-5 градусов. Прогнозы показывают, что теплая погода установится в столице Башкирии уже к началу июня.