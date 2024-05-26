В Башкирии снова ожидаются заморозки, а потом все-таки придет лето

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках 27–28 мая. В частности, местами по республике прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.
По прогнозу Гидрометцентра России в последней декаде мая сохранится холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 4 градуса ниже нормы. В начале последней весенней недели в большинстве районов республики днем ожидается температура не выше +10…+16°. Местами пройдут небольшие дожди.
Как сообщает Башгидрометцентр, в мае этого года по республике наблюдались существенные аномалии с отрицательной температурой воздуха, причем в середине месяца такие аномалии достигали 4-5 градусов. Прогнозы показывают, что теплая погода установится в столице Башкирии уже к началу июня.