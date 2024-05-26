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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Башкирии произошла авария на трассе, медики осматривают четырех детей

В Башкирии произошла авария на трассе, медики осматривают четырех детей

26 мая 2024, 11:12
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии произошла авария на трассе, медики осматривают четырех детей

В Башкирии произошло ДТП на трассе — медики проводят осмотр восьмерых участников ДТП, в том числе — четырех детей.

Сегодня, 26 мая, в Архангельском районе РБ на 74 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП.

Столкнулись «Фольксваген Гольф» под управлением 42-летней жительницы Уфимского района и «Лада Веста», которой управлял 37-летний житель Учалинского района. Машины двигались по встречным полосам. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

На месте происшествия работают медицинские работники: проходит тщательный осмотр восьмерых человек, в том числе четверых детей.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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