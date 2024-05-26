В Башкирии полиция обнаружила труп в опрокинутой иномарке

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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25 мая днем в полицию обратились с заявлением о том, что на 11 км автодороги Старобалтачево-Аскино найден труп мужчины. Полиция по указанному местоположению обнаружила рядом с опрокинутым автомобилем мужчину без признаков жизни.
По предварительным данным, погибший — 31-летний житель Калтасинского района. Будучи за рулём иномарки «Ауди А6» он не справился с управлением, машина вылетела с дороги в лес. В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм.
Напомним, за январь–апрель 2024 года на дорогах Башкирии произошло 758 ДТП, в результате которых погибло 105 человек, включая пятерых детей. Различные травмы получили 932 человека. Более половины всех аварий — столкновения с другими машинами, еще треть ДТП — наезды на пешеходов.