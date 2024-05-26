В Башкирии полиция обнаружила труп в опрокинутой иномарке

Напомним, за январь–апрель 2024 года на дорогах Башкирии произошло 758 ДТП, в результате которых погибло 105 человек, включая пятерых детей. Различные травмы получили 932 человека. Более половины всех аварий — столкновения с другими машинами, еще треть ДТП — наезды на пешеходов.