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В Башкирии полиция обнаружила труп в опрокинутой иномарке

В Башкирии полиция обнаружила труп в опрокинутой иномарке

26 мая 2024, 07:29
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии полиция обнаружила труп в опрокинутой иномарке

В Балтачевском районе Башкирии полиция выясняет подробности ДТП, в котором погиб человек.

25 мая днем в полицию обратились с заявлением о том, что на 11 км автодороги Старобалтачево-Аскино найден труп мужчины. Полиция по указанному местоположению обнаружила рядом с опрокинутым автомобилем мужчину без признаков жизни.

По предварительным данным, погибший — 31-летний житель Калтасинского района. Будучи за рулём иномарки «Ауди А6» он не справился с управлением, машина вылетела с дороги в лес. В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Напомним, за январь–апрель 2024 года на дорогах Башкирии произошло 758 ДТП, в результате которых погибло 105 человек, включая пятерых детей. Различные травмы получили 932 человека. Более половины всех аварий — столкновения с другими машинами, еще треть ДТП — наезды на пешеходов.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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