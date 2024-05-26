В Башкирии подросток на мопеде не выжил после столкновения с автомобилем

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
ДТП произошло в с. Красноусольский на пересечении ул. Маркса и Маяковского. Как уточняет Госавтоинспекция РБ, 14-летний подросток, управляя мопедом «Кольд», не уступил дорогу машине ВАЗ-2107, и влетел в автомобиль.
Водитель мопеда госпитализирован, его 16-летний пассажир скончался в медучреждении при оказании медпомощи. Сотрудники ведомства уточняют, что водитель мопеда был в мотошлеме, погибший пассажир ехал без соответствующей защиты. По факту ДТП проводится проверка.
Заместитель начальника УГИБДД МВД по Башкортостану подполковник полиции Олег Дмитриев подчеркивал, что актуальная статистика аварийности с детьми-пассажирами свидетельствует — водители часто нарушают требования безопасной перевозки. При том, что требования к безопасной перевозке детей подробно изложены в правилах дорожного движения. При этом немалая доля аварий в прошлом году произошла именно по неосторожности самих детей.