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Updated Сегодня, 12:10

В Башкирии подросток на мопеде не выжил после столкновения с автомобилем

В Башкирии подросток на мопеде не выжил после столкновения с автомобилем

26 мая 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Башкирии подросток на мопеде не выжил после столкновения с автомобилем

Сегодня, 25 мая, около полуночи в Гафурийском районе РБ произошло ДТП, в котором погиб подросток.

ДТП произошло в с. Красноусольский на пересечении ул. Маркса и Маяковского. Как уточняет Госавтоинспекция РБ, 14-летний подросток, управляя мопедом «Кольд», не уступил дорогу машине ВАЗ-2107, и влетел в автомобиль.

Водитель мопеда госпитализирован, его 16-летний пассажир скончался в медучреждении при оказании медпомощи. Сотрудники ведомства уточняют, что водитель мопеда был в мотошлеме, погибший пассажир ехал без соответствующей защиты. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: 1MI

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Башкортостану подполковник полиции Олег Дмитриев подчеркивал, что актуальная статистика аварийности с детьми-пассажирами свидетельствует — водители часто нарушают требования безопасной перевозки. При том, что требования к безопасной перевозке детей подробно изложены в правилах дорожного движения. При этом немалая доля аварий в прошлом году произошла именно по неосторожности самих детей.

#Андрей Королев#Видео
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