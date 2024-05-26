В Башкирии подросток на мопеде не выжил после столкновения с автомобилем

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Башкортостану подполковник полиции Олег Дмитриев подчеркивал, что актуальная статистика аварийности с детьми-пассажирами свидетельствует — водители часто нарушают требования безопасной перевозки. При том, что требования к безопасной перевозке детей подробно изложены в правилах дорожного движения. При этом немалая доля аварий в прошлом году произошла именно по неосторожности самих детей.