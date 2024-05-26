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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:51

В Башкирии к интернету подключили больше социальных объектов, чем в регионах РФ

В Башкирии к интернету подключили больше социальных объектов, чем в других регионах

26 мая 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии к интернету подключили больше социальных объектов, чем в регионах РФ

Министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана подвели итоги пятилетия нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках базисного проекта «Информационная инфраструктура» в Башкортостане за три года к сети Интернет по оптоволокну подключили свыше 3 тыс. социально значимых объектов. Количество включённых в проект территорий оказалось самым большим среди других субъектов страны.

В перечень населенных пунктов, где до 2030 года появится 4G связь, вошло более 1,5 тыс. деревень и сёл республики. К концу 2023 года в селах и деревнях Башкортостана от 100 до 500 человек уже установили 242 базовых станции.

— Нацпроект «Цифровая экономика» на протяжении пяти лет обеспечивал комплексное развитие основных сфер ИТ-отрасли, основываясь на «трех китах»: инфраструктура, кадры, технологии. Постепенная реализация мероприятий нацпроекта в регионе также сыграла роль в укреплении Башкортостана своих позиций в десятке регионов-лидеров цифровой трансформации, — сказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин. — Сейчас мы занимаем 8 место, хотя тремя годами ранее находились только на 39 позиции. Сегодня цифровая экономика — это уклад жизни, необходимый для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества.

Напомним, реализация нацпроекта «Цифровая экономика» началась в республике в 2019 году. Основные цели программы — развитие в регионе инфраструктуры связи, выявление и поддержка цифровых технологий, формирование кадрового потенциала для цифровой экономики, обеспечение информационной безопасности и цифровизация государственного управления.

Проект «Цифровые технологии» оказал серьезную финансовую поддержку развитию и внедрению решений на основе отечественных разработок. Технологическое предпринимательство стимулировалось в республике как за счет федеральных грантов, так и благодаря региональной акселерационной программы для проектов в сфере информационных технологий. Всего за время действия программ в реальный сектор экономики региона было направлено почти 7,5 млрд. рублей.

В Башкирии реализуется образовательный проект «Кадры для цифровой экономики». Увлеченным ИТ-сферой людям он дает возможность получить дополнительную профессию или изменить свою жизнь. За период всех наборов на курсы 1 104 жителя республики завершили обучение. Получение дополнительного ИТ-образования субсидировало государство с существенной скидкой от 50 до 100% от стоимости выбранного курса.

Цифровизация в государственном управлении также достигла заданных нацпроектом «Цифровая экономика» показателей. Более 330 наименований госуслуг и сервисов теперь реализуется в регионе в электронном формате.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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