В Башкирии к интернету подключили больше социальных объектов, чем в других регионах

Проект «Цифровые технологии» оказал серьезную финансовую поддержку развитию и внедрению решений на основе отечественных разработок. Технологическое предпринимательство стимулировалось в республике как за счет федеральных грантов, так и благодаря региональной акселерационной программы для проектов в сфере информационных технологий. Всего за время действия программ в реальный сектор экономики региона было направлено почти 7,5 млрд. рублей.