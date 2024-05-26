«На бытовой почве»: глава Илишевского района прокомментировал побоище в Верхнеяркеево

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Сегодня, 26 мая, в соцсетях появились данные о массовой драке в Верхнеяркеево (Илишевский район РБ). По данным телеграм-канала Readovka, конфликт якобы произошел не сегодня, а «на днях»: словесная перепалка между участниками СВО и уроженцами Армении по неизвестной причине переросла в драку. При этом история получила продолжение: вскоре возмущенные местные жители встретились с уроженцами Армении и потребовали извинений. Извинений не случилось, но произошла новая драка, еще более массовая, в ней якобы участвовало более ста человек.
Глава Илишевского района Ильдар Мустафин прокомментировал инцидент, подчеркнув, что конфликтов между местными жителями и диаспорами нет, обстановка в муниципалитете спокойная.
— Сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево, каких-либо инцидентов нет, разбирательств, драк и так далее. Данное видео снято более недели тому назад — конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков. С этим кафе и предпринимателем ведется профилактическая работа, — пояснил Ильдар Мустафин.