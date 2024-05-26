«На бытовой почве»: глава Илишевского района прокомментировал побоище в Верхнеяркеево

Сегодня, 26 мая, в соцсетях появились данные о массовой драке в Верхнеяркеево (Илишевский район РБ). По данным телеграм-канала Readovka, конфликт якобы произошел не сегодня, а «на днях»: словесная перепалка между участниками СВО и уроженцами Армении по неизвестной причине переросла в драку. При этом история получила продолжение: вскоре возмущенные местные жители встретились с уроженцами Армении и потребовали извинений. Извинений не случилось, но произошла новая драка, еще более массовая, в ней якобы участвовало более ста человек.