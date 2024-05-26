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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 11:05

Башкирия экспортировала в Казахстан 225 тонн пшеницы

Башкирия экспортировала в Казахстан 225 тонн пшеницы

26 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI

Башкирия экспортировала в Казахстан 225 тонн пшеницы

Сельхозпредприятия Абзелиловского и Буздякского районов экспортировали в Казахстан 225 тонн семян яровой пшеницы.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Образцы семян пшеницы прошли все необходимые исследования в Башкирской испытательной лаборатории.

— По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены. Вся отгруженная продукция соответствует требованиям Таможенного союза и страны-импортера, — отметили в надзорном ведомстве.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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