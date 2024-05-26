Башкирия экспортировала в Казахстан 225 тонн пшеницы

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
Образцы семян пшеницы прошли все необходимые исследования в Башкирской испытательной лаборатории.
— По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены. Вся отгруженная продукция соответствует требованиям Таможенного союза и страны-импортера, — отметили в надзорном ведомстве.