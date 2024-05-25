Жуткая пробка образовалась на выезде из Уфы

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Затор образовался из-за замены асфальта на Демском шоссе. Как предупреждала ранее мэрия, на автодороге перекрыли обе полосы, ведущие в сторону города, на оставшихся ввели реверсивное движение. Ограничения действуют все выходные, 25–26 мая.
Сервис «Яндекс Карты» оценивает пробки в городе на три балла, однако связано это с тем, что проблемы у водителей возникли лишь в одной части города.
Недовольные уфимцы делятся своими впечатлениями на картах «2Гис» и в соцсетях
— Это жесть… — гласит лаконичная отметка на карте.
— Обменяю «Камри» на мотоцикл, срочно, — написал предприимчивый уфимец.
— Всем спасибо, я на дачу! — оставил комментарий водитель в самом конце пробки.
— Потерпеть придется, зато потом там нормальная дорога будет, — успокаивает разозленных автолюбителей другой уфимец.
Напомним, что аналогичные ограничения вводятся и на следующей неделе: 1–2 июня. Власти города поясняли, что намеренно выбрали выходные дни, чтобы снизить нагрузку на трафик, однако от пробок это не спасло.