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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Жуткая пробка образовалась на выезде из Уфы

Жуткая пробка образовалась на выезде из Уфы

25 мая 2024, 12:16
Фото: соцсети
На выезде из Уфы через Бельский мост в субботу, 25 мая, образовалась серьезная пробка. Проблемы на дороге, как сообщили Mkset очевидцы, наблюдаются с самого утра.

Затор образовался из-за замены асфальта на Демском шоссе. Как предупреждала ранее мэрия, на автодороге перекрыли обе полосы, ведущие в сторону города, на оставшихся ввели реверсивное движение. Ограничения действуют все выходные, 25–26 мая.

Сервис «Яндекс Карты» оценивает пробки в городе на три балла, однако связано это с тем, что проблемы у водителей возникли лишь в одной части города.

Фото: скриншот «Яндекс Карты»

Недовольные уфимцы делятся своими впечатлениями на картах «2Гис» и в соцсетях

— Это жесть… — гласит лаконичная отметка на карте.
— Обменяю «Камри» на мотоцикл, срочно, — написал предприимчивый уфимец.
— Всем спасибо, я на дачу! — оставил комментарий водитель в самом конце пробки.
— Потерпеть придется, зато потом там нормальная дорога будет, — успокаивает разозленных автолюбителей другой уфимец.

Напомним, что аналогичные ограничения вводятся и на следующей неделе: 1–2 июня. Власти города поясняли, что намеренно выбрали выходные дни, чтобы снизить нагрузку на трафик, однако от пробок это не спасло.

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