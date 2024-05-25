В Стерлитамаке «террористы» захватили крупнейший химзавод

Ранее ФСБ предупреждала о намерениях провести в городе антитеррористические учения. Проверить взаимодействие спецслужб решили в связи с первой с начала СВО атакой летающего дрона в Башкирии. Напомним, инцидент случился 9 мая: тогда в Салавате беспилотник влетел в установку салаватского предприятия.