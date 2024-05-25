В Стерлитамаке «террористы» захватили крупнейший химзавод

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Согласно легенде учений, террористы взяли в заложники рабочих на территории предприятия «Башкирской содовой компании» и «выдвинули политические требования». Оперативные службы отработали эвакуацию жертв теракта и остальных гражданских, а также нейтрализацию террористов. По «сценарию», неприятели также использовали беспилотники.
— Отмечена готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом, — подытожили в ФСБ.
Ранее ФСБ предупреждала о намерениях провести в городе антитеррористические учения. Проверить взаимодействие спецслужб решили в связи с первой с начала СВО атакой летающего дрона в Башкирии. Напомним, инцидент случился 9 мая: тогда в Салавате беспилотник влетел в установку салаватского предприятия.
Как сообщал Mkset, до конца этого года заводы республики собираются выпустить 4 тысячи БПЛА.