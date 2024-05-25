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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Кадр с места учений

В Стерлитамаке «террористы» захватили крупнейший химзавод

25 мая 2024, 10:24
Фото: ФСБ
Кадр с места учений

Силовики оцепили здание завода БСК в Башкирии

В Стерлитамаке 22 мая, в среду, прошли антитеррористические учения ФСБ. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе силового ведомства.

Согласно легенде учений, террористы взяли в заложники рабочих на территории предприятия «Башкирской содовой компании» и «выдвинули политические требования». Оперативные службы отработали эвакуацию жертв теракта и остальных гражданских, а также нейтрализацию террористов. По «сценарию», неприятели также использовали беспилотники.

— Отмечена готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом, — подытожили в ФСБ.
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Фото: ФСБ

Ранее ФСБ предупреждала о намерениях провести в городе антитеррористические учения. Проверить взаимодействие спецслужб решили в связи с первой с начала СВО атакой летающего дрона в Башкирии. Напомним, инцидент случился 9 мая: тогда в Салавате беспилотник влетел в установку салаватского предприятия.

Как сообщал Mkset, до конца этого года заводы республики собираются выпустить 4 тысячи БПЛА.

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#Общество#Стерлитамак#Башкортостан#Терроризм#Новости Башкирии#Завод#Учения#БПЛА#Беспилотники
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