В Башкирии откроется генконсульство Турции

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Впервые о подобных планах турецкие дипломаты заявляли еще в 2022 году. Отметим, что сейчас российский регион имеет в Анкаре, столице Турции, собственное представительство в составе торгпредства РФ. Занимается оно развитием бизнес-отношений.
В Уфе на сегодняшний день действуют два иностранных представительства: отделение посольства Беларуси и генконсульство Таджикистана.
«Инвестиционный сабантуй» проходит в Башкирии до 26 мая. Официальное лицо МИДа России Мария Захарова ранее заявляла, что сибайский форум — событие, на которое «обращено внимание мирового сообщества».