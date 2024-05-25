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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Башкирии откроется генконсульство Турции

В Башкирии откроется генконсульство Турции

25 мая 2024, 09:27
Фото: PxHere
Турция намерена открыть в Башкирии генеральное консульство. Об этом стало известно на полях форума «Зауралье» в Сибае, пишет ИА «Башинформ». В качестве даты, на которую намечено начало работы представительства, обозначена «осень этого года».

Впервые о подобных планах турецкие дипломаты заявляли еще в 2022 году. Отметим, что сейчас российский регион имеет в Анкаре, столице Турции, собственное представительство в составе торгпредства РФ. Занимается оно развитием бизнес-отношений.

В Уфе на сегодняшний день действуют два иностранных представительства: отделение посольства Беларуси и генконсульство Таджикистана.

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«Инвестиционный сабантуй» проходит в Башкирии до 26 мая. Официальное лицо МИДа России Мария Захарова ранее заявляла, что сибайский форум — событие, на которое «обращено внимание мирового сообщества».

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