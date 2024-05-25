В Башкирии до конца года пообещали выпустить 4 тысячи беспилотников

Напомним, 9 мая в регионе произошел налет БПЛА на предприятие в Салавате. Высказывались мнения о том, что беспилотник мог быть запущен с территории Башкирии или одной из стран Средней Азии. Этой весной аналогичные инциденты неоднократно происходили в соседнем Татарстане: так, беспилотник сбили над граничащим с Башкирией селом, еще один — в Елабуге. В начале апреля, кроме того, налетам подверглись два местных завода.