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В Башкирии до конца года пообещали выпустить 4 тысячи беспилотников

В Башкирии до конца года пообещали выпустить 4 тысячи беспилотников

25 мая 2024, 09:58
Фото: 1MI
Компании-производители беспилотных летательных средств (БПЛА) намерены к концу 2024 года собрать 4 тысячи воздушных судов. Об этом на полях форума «Зауралье» заявил замглавы регионального Минпрома Рустам Набиуллин.

Заместитель руководителя министерства также напомнил о школьных классах по работе с БПЛА в Башкирии. Ранее в проект по подготовке специалистов, умеющих работать с беспилотниками, вошли 20 региональных школ и один колледж. Таким образом, Башкирия стала субъектом с наибольшим числом образовательных учреждений — участников программы.

Ранее с обещанием нарастить выпуск дронов в Башкирии выступал премьер-министр республики Андрей Назаров.

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Напомним, 9 мая в регионе произошел налет БПЛА на предприятие в Салавате. Высказывались мнения о том, что беспилотник мог быть запущен с территории Башкирии или одной из стран Средней Азии. Этой весной аналогичные инциденты неоднократно происходили в соседнем Татарстане: так, беспилотник сбили над граничащим с Башкирией селом, еще один — в Елабуге. В начале апреля, кроме того, налетам подверглись два местных завода.

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