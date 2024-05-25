В Башкирии до конца года пообещали выпустить 4 тысячи беспилотников

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Заместитель руководителя министерства также напомнил о школьных классах по работе с БПЛА в Башкирии. Ранее в проект по подготовке специалистов, умеющих работать с беспилотниками, вошли 20 региональных школ и один колледж. Таким образом, Башкирия стала субъектом с наибольшим числом образовательных учреждений — участников программы.
Ранее с обещанием нарастить выпуск дронов в Башкирии выступал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Напомним, 9 мая в регионе произошел налет БПЛА на предприятие в Салавате. Высказывались мнения о том, что беспилотник мог быть запущен с территории Башкирии или одной из стран Средней Азии. Этой весной аналогичные инциденты неоднократно происходили в соседнем Татарстане: так, беспилотник сбили над граничащим с Башкирией селом, еще один — в Елабуге. В начале апреля, кроме того, налетам подверглись два местных завода.