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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Перерасчет за горячую воду в Уфе: кому положен и как быть с аварийными отключениями?

Перерасчет за горячую воду в Уфе: кому положен и как быть с аварийными отключениями?

25 мая 2024, 08:25
Фото: 1MI
С началом гидравлических испытаний в Уфе стартовали массовые отключения горячей воды, однако не всем жителям придется платить по полному тарифу.

Как сообщили в «БашРТС», в период плановых отключений собственникам квартир без счетчиков ГВС автоматически сделают перерасчет и владельцам уфимской недвижимости платить придется меньше. А вот тем уфимцам, у кого счетчики стоят, начисления произведут, как обычно, по фактическому потреблению.

При этом Госжилнадзор Башкирии напоминает, что закон разрешает отключать горячую воду не более чем на 8 часов в месяц, а при авариях — максимум на сутки. Это не относится к плановым отключениям, например, во время гидравлических испытаний. Если отключения происходят чаще или длятся дольше, жители вправе жаловаться в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, органы местной власти, Роспотребнадзор или Госкомжилнадзор.

#Эдуард Ахсанов#Город#Уфа#Башкортостан#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Новости Уфы#Тарифы ЖКХ
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