Перерасчет за горячую воду в Уфе: кому положен и как быть с аварийными отключениями?

При этом Госжилнадзор Башкирии напоминает, что закон разрешает отключать горячую воду не более чем на 8 часов в месяц, а при авариях — максимум на сутки. Это не относится к плановым отключениям, например, во время гидравлических испытаний. Если отключения происходят чаще или длятся дольше, жители вправе жаловаться в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, органы местной власти, Роспотребнадзор или Госкомжилнадзор.