Перерасчет за горячую воду в Уфе: кому положен и как быть с аварийными отключениями?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как сообщили в «БашРТС», в период плановых отключений собственникам квартир без счетчиков ГВС автоматически сделают перерасчет и владельцам уфимской недвижимости платить придется меньше. А вот тем уфимцам, у кого счетчики стоят, начисления произведут, как обычно, по фактическому потреблению.
При этом Госжилнадзор Башкирии напоминает, что закон разрешает отключать горячую воду не более чем на 8 часов в месяц, а при авариях — максимум на сутки. Это не относится к плановым отключениям, например, во время гидравлических испытаний. Если отключения происходят чаще или длятся дольше, жители вправе жаловаться в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, органы местной власти, Роспотребнадзор или Госкомжилнадзор.