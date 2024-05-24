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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Жителей Башкирии освободили от нового штрафа

Жителей Башкирии освободили от нового штрафа

24 мая 2024, 09:26
Фото: 1MI
Впрочем, как и всех россиян: законодательная инициатива Курултая не выдержала проверки на федеральном уровне.

Совет законодателей не поддержал законопроект парламента Башкири о штрафах за «скрученный» автопробег. Об этом гласит заключение Комиссии Совета.

Эксперты отметили, что в законодательстве отсутствует запрет на занижение показаний одометра, таким образом, установить штраф за подобные действия — невозможно. Законодатели также указали на то, что внести инициативу в Госдуму можно лишь после отзыва Правительства России.

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Ранее депутаты Курултая отправили в ГД закон, согласно которому предлагается штрафовать автолюбителей за «скрученный» пробег на сумму до двух тысяч рублей.

На днях негативный отзыв от законодателей получил еще один проект башкортостанских депутатов, касающийся «иноагентов».

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#Общество#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Госдума#Транспорт#Штраф#Законопроекты
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