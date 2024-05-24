Жителей Башкирии освободили от нового штрафа

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Совет законодателей не поддержал законопроект парламента Башкири о штрафах за «скрученный» автопробег. Об этом гласит заключение Комиссии Совета.
Эксперты отметили, что в законодательстве отсутствует запрет на занижение показаний одометра, таким образом, установить штраф за подобные действия — невозможно. Законодатели также указали на то, что внести инициативу в Госдуму можно лишь после отзыва Правительства России.
Ранее депутаты Курултая отправили в ГД закон, согласно которому предлагается штрафовать автолюбителей за «скрученный» пробег на сумму до двух тысяч рублей.
На днях негативный отзыв от законодателей получил еще один проект башкортостанских депутатов, касающийся «иноагентов».