mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Вандалы орудуют в городах Башкирии

Вандалы орудуют в городах Башкирии

24 мая 2024, 14:57
Фото: UTV
Неизвестные вандалы совершили акты вандализма в городах Салават и Ишимбай.

В последние дни жители Салавата и Ишимбая остались в шоке от актов вандализма, которые принесли разрушение и хаос в обычные места отдыха и развлечений. В Салавате неизвестные вандалы обрушили свою ярость на детскую площадку, превратив радостное место игр и веселья в плачевное зрелище разрушения. В то же время, в Ишимбае хулиганы не остановились на этом и устроили настоящий хаос, разбив светильники в парке имени А.Матросова, который находится на стадии реконструкции и закрыт для посещения.

В Уфе вандалы испортили праздничную иллюминацию, установленную несколько дней назад
Узнать подробнее

Детская площадка в сквере по улице Фурманова в Салавате стала местом последнего нападения вандалов. Разбитые качели, поврежденные горки и разбросанный мусор стали немым свидетельством бесчинств. Родители детей, которые обычно радостно проводят время на этой площадке, выразили свое возмущение и недоумение перед таким бессмысленным актом разрушения.

В то же время, в парке имени А.Матросова в Ишимбае, где уже идет активная реконструкция, хулиганы устроили истинный «фейерверк» разрушения, разбив светильники и нарушив общий порядок. Этот акт вандализма не только нанес ущерб общественному имуществу, но и замедлил процесс реконструкции парка, который должен был стать местом красоты и отдыха для всех жителей города.

Полиция начала расследование обоих инцидентов, надеясь найти виновных и привлечь их к ответственности. Местные жители призывают к бдительности и сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и сохранить общественные места от вандализма.

— Давайте вместе бороться за чистоту, порядок и безопасность в наших городах, чтобы каждый мог наслаждаться красотой общественных мест без страха и беспорядка, — комментируют местные жители.
Читайте также:
В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере, открытом 4 дня назадВ Караидельском районе Башкирии снесли крест: что говорят в администрации«Бурная реакция»: в Башкирии ищут вандалов, осквернивших «Вечный огонь»
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Город#Вандализм#Башкортостан#Новости Башкирии#Инциденты
Подпишитесь
Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках
Сегодня, 04:35
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды
Вчера, 18:02
Мужчина заживо сгорел в своем доме в Башкирии
Сегодня, 03:39
Самокатчик и байкер подрались на дороге в Башкирии
Вчера, 13:29
Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии
Вчера, 15:22
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
Вчера, 17:40
"