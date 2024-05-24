Вандалы орудуют в городах Башкирии

В последние дни жители Салавата и Ишимбая остались в шоке от актов вандализма, которые принесли разрушение и хаос в обычные места отдыха и развлечений. В Салавате неизвестные вандалы обрушили свою ярость на детскую площадку, превратив радостное место игр и веселья в плачевное зрелище разрушения. В то же время, в Ишимбае хулиганы не остановились на этом и устроили настоящий хаос, разбив светильники в парке имени А.Матросова, который находится на стадии реконструкции и закрыт для посещения.